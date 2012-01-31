به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی صبح سه شنبه در سالن جلسات فارابی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار داشت: استان البرز باید قطب توریست درمانی شود.



وی با اشاره به اینکه در گذشته کرج ییلاق تهران بود، اضافه کرد: پیشرفت های چشم گیری را در حوزه بهداشت و درمان استان شاهد هستیم که هم اکنون این استان به تخت های روانپزشکی مجهز شده است و باید این خدمات ارتقاء پیدا کند.



دستجردی با اشاره به بازدید سال گذشته از مراکز خدماتی استان البرز تصریح کرد: امروز طرح ههای عمرانی بهداشت و درمان استان البرز در مدت زمان کوتاه پیشرفت خوبی داشته و غیر قابل باور و به همین دلیل است که شاهد چنین معجزات و تلاش هایی هستیم.



وی افزود: استان البرز تازه تاسیس و نیازمند رشد و پیشرفت است تا به جایگاه واقعی خود برسد و به گفته مقام معظم رهبری استان البرز ایران کوچک است.



وحید دستجردی با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی اضافه کرد: تلاش، و مجاهدت و خون های شهدا بود که امروزه به ما این فرصت را داده تا کشوری آزاد مستقل و آباد داشته باشیم.



دستجردی ادامه داد: برای رشد و آبادانی باید تمام تلاش های خود را به کار بگیریم و در این استان همه اقدام و عمل ها خالصانه و وظیفه وزارت در مقابل این همه تلاش ها کمک و حمایت از استان البرز است.



وی اظهار داشت: کرج در گذشته یکی از شبکه های تهران بوده ولی امروز دارای دانشگاه علوم پزشکی است و سطح بهداشت و خدمات آن پیشرفت داشته است.



وزیر بهداشت در ادامه کنترل وبا در استان را از اقدامات شاخص این حوزه برشمرد و گفت: این استان مقام اول و دوم در تعداد مبتلایان داشت و به خوبی توانستند کنترل و پیشگیری کنند و التور را از بین بردند.



وی گفت: افتتاح و بهره برداری تعداد زیادی از طرح های عمرانی بهداشت و درمان در استان البرز نشانه تلاش و کوشش شبانه روزی مسئولان است.



وحید دستجردی افزود: استان البرز در گذشته حاشیه ای از تهران به شمار می رفت به همین دلیل است که زیر ساخت های ضعیفی دارد؛ بنابراین باید زیر ساخت آن فراهم شود.



وی ادامه داد: این استان هزار و 900 تخت بیمارستانی دارد برخی از این تخت ها در خود کرج هستند اما بسیار فرسوده اند که حتما باید تجهیز و نوین شوند.



وی گفت: در حال حاضر 477 تخت در حال احداث و 602 تخت نیز در حال مطالعه است و هم اکنو استان البرز دارای 15 خانه بهداشت است که 4 خانه بهداشت به بهره برداری رسیده و 15 خانه بهداشت نیز در دست ساخت است.



استان البرز نیازمند خوابگاه دانشجویی است



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه استان البرز نیازمند خوابگاه دانشجویی است، اضافه کرد: در حال حاضر 10 مرکز بهداشت و درمانی در استان البرز بهره برداری شده و همچنین یکی از دو دانشکده استان به بهره برداری رسیده است.

