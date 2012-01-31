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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

حضور رهبر انقلاب در مرقد امام راحل، مزار شهدای گمنام و گلزار شهدا

حضور رهبر انقلاب در مرقد امام راحل، مزار شهدای گمنام و گلزار شهدا

در آستانه‌ ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و سالروز ورود تاریخ ساز امام خمینی(ره) به میهن اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز سه شنبه با حضور در مرقد مطهر امام راحل(ره)، ضمن قرائت فاتحه، یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی سپس با حضور بر مزار شهدای هفتم تیر و گلزار شهدای بهشت زهرا، برای ارواح طیبه ی شهدا علو درجات را مسألت کردند.
 

کد مطلب 1521644

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