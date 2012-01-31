به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا مهرانفر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران برگزاری جلسه هم اندیشی هیئت های مذهبی استان زنجان را به عنوان یک نیاز ضروری عنوان کرد و افزود: با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه و مسئولان هیئات مذهبی برگزار می‌شود تا دستمایه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های آینده باشد.



وی ادامه داد: در حال حاضر قرآن، مسجد، آموزش و روحانی چهار محور مهم در هیئات مذهبی شهرستان تلقی می‌شود و در خصوص هریک از این محورها، اقداماتی در شورای هیئات مذهبی صورت گرفته است.

وی، برگزاری دو دوره آموزشی برای مسئولان هیئات مذهبی شهرستان در قم و مشهد را یکی از این اقدامات عنوان کرد و افزود: اهداء اقلام فرهنگی اعم از منابع علمی مکتوب، غیرمکتوب و نرم‌افزارها به هیئات مذهبی و برگزاری همایش‌هایی به همراه تقدیر از فعالان و پیشکسوتان هیئات مذهبی، از دیگر اقدامات شورا بوده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان زنجان به برگزاری پنج همایش با عنوان "علمداران" توسط این شورا اشاره کرد و گفت: تعیین رابطان فرهنگی برای هیئات مذهبی، یکی از اقداماتی است که توسط شورای هیئات مذهبی شهرستان در حال انجام است و این انتظار از هیئات وجود دارد که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند، چرا که اگر هیئات صرفاً به صورت سخت‌افزاری اداره شوند، از محتوا تهی خواهند شد.

وی، تعداد هیئات مذهبی شهرستان زنجان را بیش از 700 هیئات عنوان کرد و افزود: انتظار داریم در وهله اول حداقل 200 هیئات اقدام به معرفی یک رابط فرهنگی کنند، ولی تاکنون این امر محقق نشده است.

حجت‌الاسلام مهرانفر با بیان اینکه شورای هیئات مذهبی شهرستان، مجموعه‌ای کوچک و با توانمندی مالی کم است، گفت: همین امر باعث شده است که این شورا نتواند آنچنان که باید به هیئات مذهبی روستایی خدمت کند،از همین رو لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط، بودجه خود را عادلانه‌‌تر تقسیم کنند تا هیئات روستایی، بیشتر تقویت شود. وی، ادامه داد: هیئات مذهبی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند، ولی مورد غفلت واقع شده‌اند و استفاده درستی از نیروی عظیمی که در هیئات وجود دارد، صورت نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام مهرانفر به تنظیم آئین‌نامه‌ای جهت پرداخت مساعدت‌های مالی به هیئات مذهبی اشاره کرد و گفت: افزایش سقف کمک‌های مالی به هیئات مذهبی جزو برنامه‌های شورا نیست، بلکه تلاش داریم بودجه‌هایی را که موفق به جذب آن می‌شویم، برای اجرای برنامه‌های فرهنگی به هیئات هدایت کنیم و اداره امور مالی را به خود آنان بسپاریم.

وی از آغاز دوره تربیت مربی قرآن برای اعضاء علاقه‌مند هیئات مذهبی شهرستان زنجان در دهه‌فجر خبر داد و افزود: کسانی که موفق به کسب گواهی‌نامه از این دوره‌ها شوند، می‌توانند به آموزش قرآن در هیئات مذهبی بپردازند.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان زنجان با ابراز تأسف از اینکه گاهی انتظارات عامیانه‌ای از هیئات مذهبی وجود دارد و کارکرد این هیئات تنها به عزاداری‌ها محدود می‌شود، تصریح کرد: اگر هیئات مذهبی، محلی برای حل مشکلات مالی، خانوادگی و درسی باشد، طبیعتا کارکرد وسیع‌تری خواهد داشت و کسانی که در سطح کلان خواستار حل مشکلات هستند به سمت گسترش کارکرد هیئات حرکت خواهند کرد.

وی، کمیته بانوان را یکی از کمیته‌های مهم شورای هیئات مذهبی شهرستان زنجان عنوان کرد و افزود: هیئات‌های مذهبی بانوان آسیب‌پذیرترند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند، ولی در عین حال فعالیت‌های بسیار قوی دارند.