مجلس آینده بند 8 قانون را اجرا کند/ حرف اول اصولگرایی حضور حداکثری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم مدرسی دوشنبه شب در دومین همایش جبهه متحد اصولگرایان استان یزد با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، انقلاب اسلامی را امری فطری خواند و اظهار داشت: هر امر فطری ناخودآگاه عمومی و همگانی است و انقلاب اسلامی نیز از ابتدا تاکنون امری همگانی و عمومی بوده است.

وی افزود: انقلاب مربوط به یک قشر یا گروه نیست و نگاه امام و رهبری نیز هرگز به یک گروه و دسته خاص نبود و نیست.

مدرسی با اشاره به ویژگی دیگر امور فطری عنوان کرد: امر فطری نیاز به آموزگار ندارد و انقلاب ایران نیز آموزگاری برای منطقه ای شدن خود و ارسال پیامش به جهان نداشت و اما تنها تلنگری به مردم وارد کرد و باعث حرکت و انقلاب مردم شد و این انقلاب اکنون در جای جای دنیا شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: انقلاب ما امری فطری است زیرا با دین و ارزشهای دینی عجین شده و شالوده و اساس آن دین است.

مدرسی، ظلم ستیزی را از اصول اولیه و اساسی انقلاب دانست و افزود: عدالت خواهی در بطن این انقلاب بوده و هست و در متن انقلاب احترام به آرا و اندیشه های مردم همواره موج می زند.

اصولگرایی تعهد و تجدید پیمان با آرمانهای امام و رهبری است

امام جمعه محمدآباد یزد در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: خیمه اصولگرایی در بحث انتخابات یعنی توجه به آرمان های اصیل اسلامی و قرار گرفتن در زیر چتر اهداف بلند امام و رهبری و همراهی و همگامی با همه ارزشهای به دست آمده توسط خون های شهدا در طول یک قرن گذشته.

مدرسی همچنین اصولگرایی را تعهد و تجدید پیمان با آرمان های امام و رهبری و پاسداشت ارزشهای شهدا دانست.

وی ادامه داد: در یزد جبهه متحد اصولگرایی با توجه به اهداف خود و الهام از سخنان رهبری، گام های بلندی برداشته و امیدواریم در این انتخابات با حضور عموم مردم شاهد انتخاباتی حداکثری باشیم.

حضور حداکثری؛ حرف اول جبهه متحد اصولگرایی

این استاد حوزه های علمیه یزد تاکید کرد: حرف اول جبهه متحد اصولگرایی، حضور حداکثری مردم در انتخابات است زیرا حضور حداکثری یعنی دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها حساسیتی نسبت به حضور حداکثری مردم در انتخابات وجود ندارد اما در کشور ما این حساسیت وجود دارد زیرا هر رای در انتخابات ایران به معنای تقویت ارزشهای اسلامی است.

مدرسی تاکید کرد: می خواهیم ثابت کنیم مردم ما همچنان به دنبال ارزشهای اسلامی هستند بنابراین حضور حداکثری برای همه ما یک ارزش و یک اصل است.

وی افزود: گزینش یک نامزد قوی، امین و در یک کلام یک نامزد قرآنی که آرمانهای انقلاب را بشناسد، خواسته اصلی همه ماست.

مجلس آینده در مسیر احیای امر به معروف و نهی از منکر گام بردارد

عضو ارشد جبهه متحد اصولگرایان استان یزد همچنین عنوان کرد: بخشی از قانون اساسی هنوز اجرایی نشده و مردم به دنبال اجرای قانون اساسی در کشور هستند.

وی ادامه داد: بند هشتم قانون اساسی ما هنوز رنگ و بوی اجرایی نگرفته که این قانون اصل مهمی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر است.

مدرسی تاکید کرد: مجلس آینده باید در مسیر احیای امر به معروف و نهی از منکر قدم بردارد.

نماینده قوی باید در مقابل فتنه ها موضع گیری راسخ داشته باشد

وی تصریح کرد: نماینده ای که نتواند در مقابل فتنه ها موضع گیری راسخ داشته باشد، نمی تواند نماینده قوی برای کشور باشد.

دومین همایش اصولگرایان استان یزد دوشنبه شب با حضور منوچهر متکی، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در سالن شهید پاکنژاد مرکز تربیت معلم یزد برگزار شد.