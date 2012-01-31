اخبار کوتاه از ورزش قم

به گزارش خبرنگار مهر، موتور سواران قمی در ادامه تلاش برای حضور در مهمترین رویدادهای این رشته ورزشی در پیکارهای موتور کراس قهرمانی کشور حضور می یابند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی کشورمان روز جمعه چهاردهم بهمن ماه و همزمان با افتتاح پیست موتور کراس سرزمین ایرانیان مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور برگزار می شود و موتورسواران قمی نیز در آن به رقابت می پردازند.



فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری نیز در یک نشست خبری با حضور نایب ریس فدراسیون و مسئولان و مدیران برگزاری مسابقات، برنامه رقابت ها و قوانین و ضوابط مربوطه اعلام و تشریح کردند و قمی ها نیز در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.



حضور کاراته کاهای قمی در رقابت های سبک های آزاد کشور



کاراته کاهای قمی در رقابت های جام دوستی سبک های آزاد کاراته کشور که به میزبانی تهران برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.



این در حالی است که نخستین دوره مسابقات سبک های آزاد کاراته جام دوستی به مناسب دهه مبارکه فجر در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود و بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته، این پیکارها برای نخستین بار در ایران و با حضور تمامی سبک های آزاد در پنج وزن منهای 60، 70، 80، 90 و به اضافه 90 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.



از سوی دیگر تاکنون 17 تیم کاراته از سبک های مختلف این رشته ورزشی رزمی پر طرفدار برای حضور دراین پیکارها اعلام آمادگی کرده اند و به نفر اول هر وزن و نیز تیمهایی که بیشترین امتیاز را کسب کنند جوایز نقدی اهدا خواهد شد.



اعزام رزمی کاران قم به پیکارهای موی تای



ورزشکاران قمی در مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.



طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است این رقابت ها بیست و یکم بهمن ماه با حضور استان‌های کشور و به میزبانی شهر تهران برگزار شود، در حالی که انجمن موی‌تای با هدف بالا بردن سطح دانش فنی مربیان سراسر کشور از چندی پیش استاژ‌های فنی را در قالب کلاس‌های یک روزه و دو روزه با حضور اغلب مربیان استان‌ها به میزبانی تهران برگزار کرده است و طبق برنامه قرار است طی دو هفته آتی نیز این استاژ‌ها را در دو استان لرستان و بوشهر نیز برگزار کند.



این در حالی است که قرار است اردوی‌های تیم ملی موی تای بزرگسالان کشورمان از 15 بهمن ماه آغاز شود، اردویی که با هدف کسب آمادگی بیشتر ملی پوشان برای حضور در مسابقات جهانی جام ریاست جمهوری کشورمان که اوایل سال آینده با حضور حدود 60 کشور دنیا برگزار خواهد شد، آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

