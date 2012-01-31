به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد حیدری امروز در ادامه نشست خبری به مناسبت دهه فجر در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین وضعیت بررسی های صورت گرفته در مورد فساد بزرگ مالی در کشور گفت: من از نیمه دوم شهریور ماه وارد بانک ملی شدم. در این بانک دو آسیب در این ارتباط مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت به طوری که آیین نامه های اعتبار اسناد داخلی شفاف نبود؛ به همین دلیل این آیین نامه ها اصلاح و ابلاغ شد.

مدیرعامل بانک ملی افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی برای کنترل و نظارت بر درخواست و اجرای مصوبات در حال پیاده سازی و آماده سازی است؛ بنابراین پس از آماده سازی این ابزار، گشایش‌ها صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: پس از انتشار کیفرخواست به عنوان مسئول بانک ملی اقامه دعوی خواهیم کرد تا بتوانیم مطالبات بانک ملی را به حیطه وصول درآوریم و در عین حال، بانک ملی به سئوالات قوه قضائیه در این زمینه پاسخ خواهد داد.



مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: رشد منابع بانک ملی دو برابر رشد منابع نظام بانکی کشور بوده و این امر افزایش اعتماد عمومی به بانک ملی را نشان می دهد. در بحث فساد بزرگ مردم هیچ گاه تخلف چند نفر را به حساب کل بانک نمی گذارند و درب این بانک به روی مردم باز است.



حیدری با اشاره به اجرای طرح پیش فروش سکه در بانک ملی در دو مرحله گفت: در مرحله اول 4 میلیون قطعه سکه پیش فروش شد که 32 تن طلا را شامل می شود.



وی با بیان اینکه رقم عمده سکه فروش رفته در بانک ملی مربوط به پیش فروش سکه است، افزود: میزان فروش سکه نقدی فروش رفته، رقم بزرگی نیست.



مدیرعامل بانک ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بسته ای که بانک مرکزی در بهمن ماه امسال به نظام بانکی ابلاغ کرد، تعیین نرخ سود علی الحساب برعهده شبکه بانکی گذاشته شد، بنابراین بانکها به صورت مشترک به توافقی برای این نرخ سود رسیدند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معوقات نظام بانکی یک جریان سیال است، افزود: بانک ملی برای وصول مطالبات برنامه ریزی کرده و تسهیلات را به بخشهای تولیدی می پردازد و هر آنچه که به حیطه وصول در می آید دوباره به همین بخشها می پردازد، در عین حال نسبت مطالبات بانک ملی به تسهیلات کمتر از حد نرمال است.



حیدری از برنامه ریزی برای جذب سپرده ارزی به منظور سرمایه گذاری در بخش های بالادستی خبر داد و گفت: تسهیلات دهی بانک ملی به هیچ وجه قفل نشده است، ضمن اینکه هیچ بانکی منابعی که تجهیز می کند را نزد خود نگه نمی دارد؛ بنابراین وقفه و انقباضی در تسهیلات پرداختی ایجاد نشده است.



وی ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی کمی بیش از توان وام دهی این بانک بوده است و پرداخت تسهیلات به کل شعب نیز ابلاغ شده است. به گفته مدیرعامل بانک ملی، این بانک دارای 3 هزار و 377 شعبه با 670 هزار میلیارد ریال منابع و 540 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی طی سال جاری است.



مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: این بانک با 25 درصد پرداخت یارانه ها در اجرای هدفمندی یارانه ها پیشتاز بوده و حدود 5 میلیون و 500 هزار خانوار با تعداد 18 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد.



حیدری با بیان آنکه بانک ملی تنها بانکی است که صد در صد منابع قرض الحسنه را به تسهیلات این بخش تخصیص داده است، گفت: برای بنگاههای زودبازده 165 هزار پرونده با 140 هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است.