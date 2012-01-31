همایش علمی و تربیتی "استاد طاهایی" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منور شایسته خو صبح سه شنبه در نشست خبری این همایش اظهار کرد: این همایش همزمان با سالگرد استاد طاهایی در روز 13 بهمن ماه با عنوان همایش علمی و تربیتی در زمینه تعلیم و تربیت برگزار می شود.

شایسته خو افزود: بعد از درگذشت استاد طاهایی در سال 88 تصمیم بر آن شد تا هر سال یادواره ای برای این استاد گرانقدر برگزار شود که سال گذشته نیز برگزار شد.

مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد با بیان اینکه سال جاری در روز 13 بهمن ماه پیش نشست همایش علمی و تربیتی بانوی فضیلت استاد طاهایی برگزار می شود افزود: به دلیل اینکه صرف برگزاری همایش از اهداف مدرسه علمیه نرجس نبود بنابراین تصمیم گرفتیم تا سیره عملی استاد و معرفت ایشان را در قالب برگزاری پیش نشست عنوان ومطرح کنیم.

کتاب استاد طاهایی رونمایی می شود

مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد گفت: دراین مراسم از کتاب استاد طاهایی و دو کتاب از شاگردان استاد رونمایی می شود.

وی درخصوص مجموعه کتاب های استاد بیان کرد: مجموعه کتب این استاد به زبان فارسی، انگلیسی و عربی بر روی سایت بانو با فضیلت برای بازدید علاقمندان بارگذاری شده است.

شایسته خو با بیان اینکه مدارس مشکات از مقطع پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی به مدت 17 سال است که با بنیان گذاری استاد طاهایی مشغول فعالیت هستند عنوان کرد: در مراسم پیش نشست علمی و تربیتی پیرامون عملکرد مدارس مشکات نیز سخنانی ارائه می شود.

وی بیان کرد: مقالات و چکیده مقالاتی که تاکنون برای یادواره استاد طاهایی فرستاده شده شهریور ماه سال آینده مورد داوری قرار می گیرد و در همایش یادواره استاد طاهایی معرفی و تقدیر می شوند.

وی در خصوص هزینه های برگزاری این پیش نشست نیز گفت: تمام هزینه های این مراسم با کمک خیرین و مدرسه نرجس تامین شده و هیچ گونه دریافت مالی از سازمان ها و ارگان های وابسته به دولت دریافت نشده است.

وی در خصوص میهمانان این نشست بیان کرد: امام جمعه مشهد، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مسئولین و معاونین آموزش و پرورش کل کشور، مربیان پرورشی، مشاورین امور بانوان و شاگردان استاد از جمله میهمانان و مدعوین این مراسم هستند.

نمایشگاه "در مکنون" برپا می شود

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مهم ترین نهاد آموزشی کشور آموزش و پرورش است تصمیم گرفتیم تا با دعوت از آنها و بیان معرفت و سیره عملی استاد طاهایی شاخص ها و معیارهای این استاد را به عنوان الگو به جامعه معرفی کنیم.

مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد در خصوص برگزاری نمایشگاهی در روز 13 بهمن ماه گفت: نمایشگاهی تحت عنوان "در مکنون" در مدرسه راهنمایی مشکات در 13 بهمن بر پا می شود و به مدت یک سال برای بازدید علاقمندان دایر است.

وی افزود: این نمایشگاه پیرامون عفاف و حجاب و با استفاده از شاخص های مهم استاد طاهایی در زمینه حجاب و با محتوای تجسمی برپا می شود.

حضور 60 طلبه غیرایرانی در مکتب نرجس

شایسته خو در خصوص دانش پژوهان و طلاب مدرسه علمیه نرجس گفت: مدرسه علمیه نرجس تنها مدرسه ای بعد از جامعه المصطفی است که طلاب غیر ایرانی را پذیرش دارد که در این راستا 60 طلبه غیر ایرانی از 14 ملیت و 400 نفر طلاب ایرانی در این مدرسه به فعالیت و علم آموزی می پردازند.

وی بیان کرد: در دوسال گذشته با فوت استاد طاهایی مدرسه علمیه نرجس همچنان در حال پیشرفت بوده و در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و فعالیت های تبلیغی رشد کرده است.

گفتنی است، همایش پیش نشست علمی و تربیتی بانوی با فضیلت استاد طاهایی در 13 بهمن ماه در سالن اجتماعات مدرسه علمیه نرجس برگزار می شود.

لازم به یادآوری است، استاد بانو طاهایی" فاطمه سید خاموشی"موسس و مدیر مدرسه علمیه نرجس از با سابقه ترین مدیران حوزه های علمیه خواهران کشور بود که 13 بهمن 88 در مشهد در گذشت.