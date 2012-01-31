مهمترین معضل صنعت خراسان شمالی کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر سید ابراهیم حسینی صبح سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، مبلغ مصوب شده در طرح آمایش صنعتی و معدنی استان را 11 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با تخصیص این میزان اعتبار، ظرفیت اشتغال برای سه هزار و 730 نفر فراهم می شود.

وی کارخانه تولید سیمان سمنگان و سیمان سفید اسفراین را از مهمترین طرح های در دست اجرا در بخش صنعتی استان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی طرح های یاد شده زمینه اشتغال مستقیم برای 730 نفر فراهم می شود.

وی همچنین مطالعات تفصیلی مس شمال صفی آباد و اکتشاف ژئوشیمیایی ورقه کمر یوار خامی را از مهمترین طرح های در دست اجرا با سرمایه گذاری بالغ بر 888 میلیارد ریال در بخش معدنی استان اعلام کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در استان، برداشته شدن مشوق های صنعتی از شهرستانهای بجنورد، اسفراین و شیروان، عدم توازن بین منابع و مصارف بانکی و پایین بودن توان سرمایه گذاری در بخش خصوصی را از مهمترین مشکلات این بخش بیان و اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی و مشارکت بخش خصوصی نارسایی های موجود مرتفع شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اوضاع فعلی بازار از تلاش های این سازمان برای تامین نیازهای اساسی مردم و برگزاری شش نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با بیش از 400 غرفه و اجرای طرح فروش فوق العاده در سطح شهرهای استان خبر داد.

وی از تامین 2 هزار تن پرتقال و سیب از محل تولیدات داخلی خبر داد و گفت: امسال 1200 تن پرتقال و 800 تن سیب برای ایام نوروز پیش بینی شده است که این مقدار در حال ذخیره سازی است.

حسینی در پایان در خصوص نظارت و بازرسی بازارگفت: همکاران بازرسی ویژه سازمان با همکاری مجمع مشترک امور صنفی، در جهت مبارزه با تخلفات کم فروشی، گرانفروشی و احتکار تلاش مضاعفی خواهند داشت.



