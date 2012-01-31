مراسم روز جهانی تالاب ها در انزلی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، 13 بهمن ماه روز جهانی تالاب ها است که امسال مراسم بزرگداشت آن با حضور دوستداران محیط زیست بر روی کشتی در تالاب بین المللی انزلی برپا می شود.

مراسم بزرگداشت روز جهانی تالاب با حضور محمد جواد محمدی ‌زاده معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و جمعی از مسوولان و دوستداران محیط زیست در کشتی میرزا کوچک خان برگزار می‌شود.

دراین مراسم از افرادی که در عرصه محیط زیست خدمات ارزنده ای ارایه کرده اند به عنوان قهرمانان تالاب ها تجلیل می شود.

بازدید رسانه‌ها از تالاب انزلی ، بازدید از سایت پرنده نگری پناهگاه حیات ‌وحش سلکهو ، برگزاری کارگاه های ویژه کودکان با محوریت آشنایی با تالاب و کارکردهای مختلف آن در زندگی روزمره شامل نقاشی و ساخت بادبادک با ' نی تالاب' به منظور بازیابی فرهنگ استفاده از مواد طبیعی به جای کایت های پلاستیکی، آشنایی با موجودات ریز موجود در آب تالاب، تشکیل بازارچه محلی با ارایه محصولات منبعث از تالاب و نمایشگاه صنایع دستی تالابی شامل انواع محصولات نی و حصیری از جمله برخی از برنامه های روز جهانی تالاب ها است.

همچنین در صورت مساعد بودن هوا مسابقه فوتبال بین پیشکسوتان ملوان و تیم محیط زیست برگزار می شود.



