استان گلستان قهرمان المپیاد ورزشی طلاب مدارس دینی اهل سنت

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت تیمهای منتخب استانهای 8 گانه اهل سنت کشور در تهران برگزار شد.

در این رقابتها تیم استان گلستان در رشته تنیس روی میزعنوان قهرمانی را کسب کرد و در رشته های فوتسال و دومیدانی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در این دوره مسابقات فوتسال به صورت حذفی برگزار شد و تیمهای گلستان و فارس با غلبه بر حریفان خود به فینال راه یافتند.

تیم استان گلستان متشکل از طلاب مدارس علوم دینی نور سیمین شهر، حامد قره تپه و قپان علیا مراوه تپه به مربیگری حسن احمدی و سرپرستی بهرنگ صالحی به این دوره از مسابقات اعزام شده بود.