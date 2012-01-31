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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

استان گلستان قهرمان المپیاد ورزشی طلاب مدارس دینی اهل سنت

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم منتخب گلستان با کسب بیشترین عناوین و مدالها در نخستین دوره المپیاد ورزشی طلاب مدارس علوم دینی اهل تسنن کشور در جایگاه نخست قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت تیمهای منتخب استانهای 8 گانه اهل سنت کشور در تهران برگزار شد.

در این رقابتها تیم استان گلستان در رشته تنیس روی میزعنوان قهرمانی را کسب کرد و در رشته های فوتسال و دومیدانی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در این دوره مسابقات فوتسال به صورت حذفی برگزار شد و تیمهای گلستان و فارس با غلبه بر حریفان خود به فینال راه یافتند.

تیم استان گلستان متشکل از طلاب مدارس علوم دینی نور سیمین شهر، حامد قره تپه و قپان علیا مراوه تپه به مربیگری حسن احمدی و سرپرستی بهرنگ صالحی به این دوره از مسابقات اعزام شده بود.

کد مطلب 1521657

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