به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با اشاره به جشنواره شهید حبیب غنیپور گفت: این جشنواره توانسته در این سالها گامهای موثری به خصوص در زمینه رشد ادبیات کودک و نوجوان و دیگر حوزههای ادبیات داستانی بردارد. سال گذشته در جریان داوری این جشنواره اتفاقات جدید و نویی دیدم که نشانه افق دید وسیع برگزارکنندگان آن بود. جشنواره شهید غنیپور تنها جشنوارهای در کشور است که به ادبیت متون شرکتکننده توجه دارد.
وی ادامه داد: حضور آثار متفاوت میان دیگر آثار یکی از نمونههای پویای این جشنواره است. به طور کلی جشنواره شهید غنیپور اتفاق خوبی است که هر سال به رشد و بالندگی بیشتری میرسد.
بیگدلی یکی از دلایل موفقیت این جشنواره را عدم دخالت مستقیم نهادهای دولتی دانست و افزود: اگر چه این جشنواره ممکن است با حمایت بعضی از نهادهای دولتی برگزار شود، اما دخالتی در کار نیست. از این رو بسیاری از طیفها با عقاید و زوایای دید مختلف در کنار هم حضور دارند. این موضوع به موفقیت و رشد این جشنواره در این سالها کمک بزرگی کرده است.
این نویسنده خواستار ورود و حضور جوانان در میان هیات برگزاری این جشنواره شد و گفت: اگر بخواهیم این جشنواره در سالهای آینده ادامه داشته باشد و نام شهید غنیپور زنده نگه داشته شود، باید اجازه دهیم جوانان وارد هیات برگزارکنندگان شوند. جوانان باید از نزدیک شاهد کارها و امورات جشنواره باشند تا بتوانند سالهای آینده مسؤولیت برگزاری آن را به عهده بگیرند و این جشنواره را زنده نگه دارند.
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