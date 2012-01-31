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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

کرمانشاهی به مهر خبرداد:

بودجه 300 میلیاردی جوایز صادراتی سال91/صادرات 55 میلیارد دلاری در سال آینده

بودجه 300 میلیاردی جوایز صادراتی سال91/صادرات 55 میلیارد دلاری در سال آینده

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده به 50 تا 55 میلیارد دلار می‌رسد، گفت: بودجه 300 میلیارد تومانی برای جوایز صادراتی سال 91 پیشنهاد شده است.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، برای پرداخت جوایز صادراتی به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این رقم در بودجه سال 91 کل کشور پیشنهاد شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته بودجه پیشنهادی صادرات کشور، با توجه به قیمت‌های پایه صادراتی و ضرایب موجود هر کالا تعیین می‌شود؛ بر این اساس اگر ضرایب صادراتی و قیمت‌های پایه را به مبالغ فعلی در نظر بگیریم، میزان مورد نیاز 300 میلیارد تومان  برآورد می‌شود.

وی تصریح کرد: هر ساله با توجه به رقم‌های پیشنهادی از سوی سازمان توسعه تجارت، 100 تا 110 میلیارد تومان از بودجه‌های درخواستی تخصیص یافته است؛ البته در عین حال باید ارزش‌افزوده در کالاهای صادراتی را نیز باید در ضرایب حمایتی مدنظر قرار دارد.

به گفته کرمانشاهی، استراتژی سازمان توسعه تجارت ایران این است که بتواند از صادرات کالاهای خام جلوگیری کرده و صادرات با ارزش افزوده بالا را به شدت مورد حمایت قرار دهد.

وی محورهای حمایتی از صادرات کالا در سال 91 را توسعه تولید و صدور کالاهای ارگانیک، بسته‌بندی شکیل و در نظر گرفتن ارزش افزوده بالا برای صادرات ذکر و تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بر این است که صادرات کشور تا پایان سال به 45 میلیارد دلار برسد، البته برنامه ریزی‌های صورت گرفته این است که تا سه سال آینده، صادرات با واردات برابر شود.

کرمانشاهی گفت: هم اکنون بیش از 70 درصد ارز وارداتی کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین می‌شود. بر این اساس، قرار بر این است که صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده به 50 تا 55 میلیارد دلار برسد.

کد مطلب 1521659

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