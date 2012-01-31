۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

پخش 11 هزار و 85 دقیقه برنامه ویژه دهه فجر از رادیو قرآن

مدیر شبکه رادیویی قرآن از پیش بینی پخش 11 هزار و 85 دقیقه برنامه‌ به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: رادیو قرآن با 11 عنوان برنامه که در قالب 213 برنامه از این شبکه رادیویی پخش می شود سالگرد پیروزی انقلاب را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن ضمن تبریک ایام الله دهه فجر عنوان کرد: رادیو قرآن همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس این شبکه رادیویی ویژه برنامه هایی را برای گرامیداشت این روزها در نظر گرفته است.

مدیر شبکه رادیویی قرآن از اختصاص 11هزار و 85 دقیقه برنامه‌ به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: رادیو قرآن با 11عنوان برنامه که در قالب 213 برنامه از این شبکه رادیویی پخش می شود به استقبال جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران می رود.

وی گفت: "محافل نور" عنوان ویژه برنامه ای است که موضوع آن پخش مستقیم تلاوت های محفل نور با حضور قاریان ممتاز ایران اسلامی در تهران و شهرستان های کشور است که در 14برنامه به طور زنده از ساعت 19به مدت 120دقیقه پخش می شود.

مدیر رادیو قرآن افزود: "مهرتابان" از دیگر برنامه های زنده این رادیواست که هر روز صبح در روزهای دهه فجربه طور ویژه به مباحث انقلاب اسلامی و دستاوردهای قرآنی پیروزی شکوهمند انقلاب با هدف آگاهی بخشی و امید آفرینی می پردازد.

وی ادامه داد: برنامه "نورباران" ویژه طرح حفظ ملی قرآن کریم است که روزشمار انقلاب اسلامی و بازخوانی خاطرات دوران انقلاب از زبان چهره های قرآنی انقلاب نیز بخشی از برنامه است که به طور زنده از ساعت 17:05 به مدت 30 دقیقه پخش می شود.

محمدزاده با اشاره به برنامه "صبح امید" که روزهای جمعه مهمان شنوندگان رادیو قرآن است گفت: این برنامه نیز در روز 14 و 21 بهمن ماه به طور ویژه به بحث انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب و جامعه آرمانی مهدویت ساعت 9:10 به مدت 110دقیقه پخش خواهد شد.

"قرآن کتاب انقلاب" نیز برنامه ای زنده از گروه مناسبت های ویژه است که در این روزها جز جمعه ها از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه شاخص های قرآنی انقلاب اسلامی ایران را بیان می کند و به معرفی دستاوردها و چهره های قرآنی انقلاب و ریشه های قرآنی انقلاب اسلامی می پردازد.

مدیر رادیو قرآن عنوان کرد: "قرآن، کتاب انقلاب" در روز 22 بهمن ماه به صورت ویژه با پوشش راهپیمایی مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و با محوریت وحدت و بصیرت در حفظ ارزشهای انقلاب به مدت 120دقیقه پخش می شود.
آیه های انقلاب هرشب از ساعت 21:55 به مدت 5 دقیقه با کلام امام راحل(ره) درباره انقلاب اسلامی ؛ "کلام ناب از خورشید انقلاب" ساعت 13:55 با پخش انقلاب اسلامی در کلام رهبری و برنامه "بهره ای از کلام بزرگان" که 5 دقیقه  پخش می شود با محوریت انقلاب اسلامی در کلام بزرگانی چون آیات عظام جوادی آملی، حق شناس، مظاهری، ضیا آبادی، شهید مطهری، فلسفی، شجاعی، راشد یزدی، مکارم شیرازی و مجتهدی در دهه فجر از رادیو قرآن بر روی آنتن می رود.

