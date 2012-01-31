پخش 11 هزار و 85 دقیقه برنامه ویژه دهه فجر از رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن ضمن تبریک ایام الله دهه فجر عنوان کرد: رادیو قرآن همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس این شبکه رادیویی ویژه برنامه هایی را برای گرامیداشت این روزها در نظر گرفته است.



مدیر شبکه رادیویی قرآن از اختصاص 11هزار و 85 دقیقه برنامه‌ به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: رادیو قرآن با 11عنوان برنامه که در قالب 213 برنامه از این شبکه رادیویی پخش می شود به استقبال جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران می رود.



وی گفت: "محافل نور" عنوان ویژه برنامه ای است که موضوع آن پخش مستقیم تلاوت های محفل نور با حضور قاریان ممتاز ایران اسلامی در تهران و شهرستان های کشور است که در 14برنامه به طور زنده از ساعت 19به مدت 120دقیقه پخش می شود.



مدیر رادیو قرآن افزود: "مهرتابان" از دیگر برنامه های زنده این رادیواست که هر روز صبح در روزهای دهه فجربه طور ویژه به مباحث انقلاب اسلامی و دستاوردهای قرآنی پیروزی شکوهمند انقلاب با هدف آگاهی بخشی و امید آفرینی می پردازد.



وی ادامه داد: برنامه "نورباران" ویژه طرح حفظ ملی قرآن کریم است که روزشمار انقلاب اسلامی و بازخوانی خاطرات دوران انقلاب از زبان چهره های قرآنی انقلاب نیز بخشی از برنامه است که به طور زنده از ساعت 17:05 به مدت 30 دقیقه پخش می شود.



محمدزاده با اشاره به برنامه "صبح امید" که روزهای جمعه مهمان شنوندگان رادیو قرآن است گفت: این برنامه نیز در روز 14 و 21 بهمن ماه به طور ویژه به بحث انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب و جامعه آرمانی مهدویت ساعت 9:10 به مدت 110دقیقه پخش خواهد شد.



"قرآن کتاب انقلاب" نیز برنامه ای زنده از گروه مناسبت های ویژه است که در این روزها جز جمعه ها از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه شاخص های قرآنی انقلاب اسلامی ایران را بیان می کند و به معرفی دستاوردها و چهره های قرآنی انقلاب و ریشه های قرآنی انقلاب اسلامی می پردازد.

مدیر رادیو قرآن عنوان کرد: "قرآن، کتاب انقلاب" در روز 22 بهمن ماه به صورت ویژه با پوشش راهپیمایی مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و با محوریت وحدت و بصیرت در حفظ ارزشهای انقلاب به مدت 120دقیقه پخش می شود.

آیه های انقلاب هرشب از ساعت 21:55 به مدت 5 دقیقه با کلام امام راحل(ره) درباره انقلاب اسلامی ؛ "کلام ناب از خورشید انقلاب" ساعت 13:55 با پخش انقلاب اسلامی در کلام رهبری و برنامه "بهره ای از کلام بزرگان" که 5 دقیقه پخش می شود با محوریت انقلاب اسلامی در کلام بزرگانی چون آیات عظام جوادی آملی، حق شناس، مظاهری، ضیا آبادی، شهید مطهری، فلسفی، شجاعی، راشد یزدی، مکارم شیرازی و مجتهدی در دهه فجر از رادیو قرآن بر روی آنتن می رود.