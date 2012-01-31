صیانت از آراء احترام گذاشتن به اعتقاد مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی دوشنبه شب در جلسه توجیهی و آموزشی پرسنل نیروی انتظامی کرمان و محافظین شعب اخذ رای انتخابات مجلس در کرمان گفت: انتخابات اخیر مهم ترین مسئله کشور است و باید تمام توان خود را برای برگزاری انتخاباتی آرام و در شان نظام به کار گیریم.

سعیدی مسئولین را امانتداران ملت دانست و گفت: حافظین نظم و امنیت انتخابات وظیفه خطیر و حساسی به عهده دارند و باید تمام توان خود را به کار گیرند تا از آراء مردم به شکل مطلوب حفاظت کنند.

وی با بیان اینکه مردم با شرکت در انتخابات در واقع آینده خود را رقم می زنند گفت: حفاظت از آراء مردم در واقع احترام گذاشتن به عقیده و شخصیت مردم است.

سعیدی تصریح کرد: کرمان در آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و سالم به سر می برد.

این مسئول بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: درست کاری و رعایت اخلاق توسط مسئولین در این امر تاثیر بسزایی دارد.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی باید بی طرفی خود در انتخابات را حفظ کند و فضای انتخابات را سالم و به دور ازتنش نگاه دارد.