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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

دومین جشنواره فروش فرش برگزار می‌شود

دومین جشنواره فروش فرش دستباف ایران با شعار هر فروشگاه، یک نمایشگاه به مدت یک ماه در 22 استان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره فروش داخلی فرش دستباف امسال برای دومین سال پیاپی با هدف یادآوری و معرفی فرش دستباف و ارزشهای آن، ایجاد انگیزه و تحرک در بازار داخلی، ایجاد اطمینان خاطر از خرید محصول در میان مشتریان، تلاش در تغییر الگوی مصرف و جلب اعتماد نهایی مصرف کنندگان این کالای ملی و سنتی برگزار می‌شود.

این جشنواره از  22 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد برگزار می‌شود.

جشنواره فروش فرش دستباف با محوریت اتحادیه‌های فروشندگان فرش دستباف در استان‌های یاد شده و با حمایت مرکز ملی فرش ایران برگزار می‌شود و در آن، تدابیر ویژه‌ای برای بالا بردن سطح اطمینان مردم به خرید فرش دستباف به کار بسته شده است و فروشگاههای مشارکت‌کننده در این طرح با نشان ویژه‌ای مشخص می‌شوند.

کد مطلب 1521663

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