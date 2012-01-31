به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره فروش داخلی فرش دستباف امسال برای دومین سال پیاپی با هدف یادآوری و معرفی فرش دستباف و ارزشهای آن، ایجاد انگیزه و تحرک در بازار داخلی، ایجاد اطمینان خاطر از خرید محصول در میان مشتریان، تلاش در تغییر الگوی مصرف و جلب اعتماد نهایی مصرف کنندگان این کالای ملی و سنتی برگزار میشود.
این جشنواره از 22 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد برگزار میشود.
جشنواره فروش فرش دستباف با محوریت اتحادیههای فروشندگان فرش دستباف در استانهای یاد شده و با حمایت مرکز ملی فرش ایران برگزار میشود و در آن، تدابیر ویژهای برای بالا بردن سطح اطمینان مردم به خرید فرش دستباف به کار بسته شده است و فروشگاههای مشارکتکننده در این طرح با نشان ویژهای مشخص میشوند.
نظر شما