علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش رسانه در تولید شایعه در کشور گفت: رسانه باید در مورد تمامی اخبار تولیدی و اقتباسی خود منبع موثق داشته باشد زیرا اخباری که بدون منبع و تائید از سوی مقامات آگاه تولید شود به شایعه تبدیل می شوند.

وی افزود: البته متاسفانه در مطبوعات و رسانه های کشور امید آفرینی کاهش یافته و رسانه ها به دنبال حادثه هستند. این در حالی است که باید رسانه امنیت ملی و آرامش اجتماعی را در نظر بگیرد.

عضو هیئت منصفه مطبوعات کشور با بیان اینکه بیش از 50 درصد تخلفات مطبوعات و رسانه های کشور شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی و درج مطالب خلاف واقع است گفت: هر چند که برخی رسانه ها آتش بیار معرکه هستند ولی مسئولانی هم داریم که نفهمیده و نسنجیده اظهار نظرهایی می کنند که در تیتر رسانه ها قرار می گیرد.

کسائیان گفت: رسانه هایی که به دنبال این هستند که نکته های منفی و کوچک را بزرگنمایی کنند به نوعی تبدیل به منبع شایعه می شوند.