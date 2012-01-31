عامل جنایت هولناک خانوادگی به 4 بار قصاص محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 12 و 40 دقیقه چهارشنبه 21 اردیبهشت امسال، ماموران پلیس شیراز از جنایتی هولناک باخبر شدند. با توجه به حساسیت موضوع، چند تیم پلیس به سرپرستی رئیسپلیس آگاهی همراه بازپرس ویژه قتل راهی محل جنایت شدند.
در نخستین بررسیها مشخص شد سلیمان، پدر 70 ساله همراه عروسش فریده – 32 ساله – و دو نوهاش حسن – 14 ساله – و سلیمان – چهار ساله – بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیدهاند. همسر، پسر و یکی دیگر از نوههای صاحبخانه نیز با پیکر مجروح به بیمارستان انتقال یافتند. از سوی دیگر کارآگاهان در تحقیقات تخصصی، هویت عامل جنایت – شهرزاد 40 ساله – را شناسایی کردند.
شواهد نشان میداد پسر کوچک خانواده از یک سال قبل با پدر و برادرش اختلاف شدید داشته و یک سال قبل هم به خاطر درگیری بر سر تقسیم ارثیه، پدرش را با کارد زخمی کرده بود. سرانجام با تجسسهای گسترده، مخفیگاه او در یکی از محلههای حاشیه شهر شناسایی شد و کارآگاهان، جنایتکار مسلح را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. وی پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و به تیراندازی به سوی خانوادهاش اقرار کرد. او ابتدا مدعی شد به خاطر مسائل ناموسی دست به قتل زده است.
اما در بررسیهای تخصصی مشخص شد او به دروغ این مسائل را پیش کشیده تا مسیر تحقیقات را تغییر دهد.
از سوی دیگر مأموران دریافتند شهرزاد دارای چهار فقره سابقه کیفری به اتهام قاچاق کالا، مواد مخدر و مجروح کردن پدرش است.بازجوییها ادامه داشت که از بیمارستان خبر رسید نازی مادر 60 ساله قاتل و حدیث - برادرزاده هفت ساله مرد جنایتکار - نیز جان باختهاند.
وی که هیچ راهی برای فرار نمیدید لب به اعتراف گشود و درباره انگیزهاش گفت: به دلیل اختلافهای خانوادگی با برادرم، تصمیم به قتل او و اعضای خانوادهاش گرفتم. به همین خاطر روز حادثه اسلحهای که یک سال قبل از برادرم خریده بودم را داخل ساکی گذاشته و راهی خانه پدری در شهرک میانرود شدم. پس از ورود، به بهانهای درگیری لفظی به راه انداخته و ابتدا پدر و مادر را هدف گلوله قرار دادم. سپس برادرم و اعضای خانوادهاش را به رگبار بستم.
شهرزاد پس از اعتراف به جنایت خانوادگی و تشریح صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد.
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرای شیراز پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.
در جلسه محاکمه که به ریاست عرفانی زاده –رییس شعبه دوم دادگاه کیفری- و با حضور فارسی، رستگاری، مظفر و سجادی نژاد- چهار قاضی مستشار – برگزار شد در ابتدای جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای متهم درخواست مجازات قانونی کرد.
در ادامه اولیای دم با گذشت از خون پدرو مادر خود برای دیگر جنایت های شهرزاد درخواست قصاص کردند. متهم نیز با حضور در جایگاه با قبول اتهامات خود به تشریح جنایت خود می پرداخت.
قضات دادگاه پس از دفاعیات متهم و با توجه به درخواست اولیای دم وارد شور شده و مرد جنایتکار را به چهار بار قصاص محکوم کردند.
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