انتشارات برزآفرین مجوز نشر گرفت

داوود ملکی صیدآبادی نویسنده و مدیر انتشارات برزآفرین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش مجوز فعالیت انتشارات برزآفرین را از ارشاد کسب کردم و در حال حاضر چند عنوان کتاب را در دستور چاپ دارم. چند عنوان کتاب کودک، 2 عنوان کتاب خردسال و یک کتاب مجموعه مقالات از جمله‌ کتاب‌هایی هستند که درصدد انتشار آن‌ها هستم.

وی افزود: به علاوه خودم هم یک مجموعه داستان اجتماعی دارم که در پی انتشار آن هستم و هنوز نام قطعی آن را انتخاب نکرده‌ام. معمولاً برای داستان‌های کوتاهم تاریخ نمی‌زنم، ولی این کتاب داستان‌های سال‌های 87 تا 89 من را شامل می‌شود. دلیل تاریخ نزدن پای داستان‌ها هم به این برمی‌گردد که تاریخ زدن موجب مایوس شدن نویسنده در شرایط فعلی انتشار داستان می‌شود. البته چند داستان از این کتاب هم مربوط به امسال هستند.

ملکی صیدآبادی گفت: تعداد داستان‌های این مجموعه، 8 داستان است و داستان‌هایش بیشتر اجتماعی و روانشناختی هستند. اشاره کردم که تاریخ زدن پای داستان‌ها، نویسنده را مایوس می‌کند، اما باید بگویم که کلاس داستان‌نویسی رفتن به فرد انگیزه و امید می‌دهد. من هر زمانی که فرصت داشته باشم در جلسات داستان‌نویسی نویسندگانی مانند فیروز زنوزی جلالی و راضیه تجار حاضر می‌شوم و این 2 هم تا به حال چند داستانم را خوانده‌اند. سخن کلی‌ام این است که بازار کتاب انگیزه‌ای به نویسنده نمی‌دهد، ولی گردهمایی جمعی از علاقه‌مندان به نویسندگی امید و انگیزه را برای نوشتن زنده می‌کند.

این نویسنده در پایان گفت: اگر کتاب‌های کودک و خردسالی که در دستور کار داریم، زودتر از این مجموعه داستان چاپ شوند، اولین کتاب‌های انتشارات برزآفرین خواهند بود، ولی اگر انتشار این مجموعه داستان جلو بیافتد، اولین کتاب برزآفرین خواهد بود.

داوود ملکی صیدآبادی کارشناس صنعت چاپ است و تاکنون رمان «فصل زرد» و مجموعه داستان «لیموترش» را به انتشار رسانده است.