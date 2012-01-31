به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی صبح امروز سهشنبه 11 بهمن با حضور رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و جمعی از پژوهشگران حوزه تاریخ در سالن مشروطه این کتابخانه آغاز به کار کرد.
موضوع نخستین پنل این نشست «تعاریف، مبانی و مداخل تدوین در تاریخ شفاهی» بود و سیدقاسم یاحسینی به عنوان سخنران نخست در مقالهای مفهوم تدوین و شیوههای تدوین در تاریخ شفاهی را مورد بررسی قرار داد.
انتقاد قاسم یاحسینی از حذف و اضافهها در خاطرات شفاهی
وی با به چالش کشیدن مفهوم تدوین در خاطرات شفاهی، از دیدگاهی تئوریک، به سنخشناسی و شیوهشناسی سازمانهای مختلفی که امروز مشغول به کار تدوین خاطرات شفاهی هستند، پرداخت.
یاحسینی گفت: واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل فقدان مبانی تئوریک و نبود یک الگوی واحد و مورد اتفاق و همچنین آشنا نبودن بسیاری از تدوین گران با اصول علمی و آکادمیک تاریخ و خاطرات شفاهی، وضع تدوین خاطرات شفاهی در ایران چندان بسامان و مطابق با موازین علمی و استاندارد نیست.
این پژوهشگر افزود: مشخص نیست چند درصد کتبی که با عنوان «خاطرات شفاهی» مربوط به انقلاب یا جنگ تحمیلی منتشر میشود، دچار حذف و اضافه شده و هیچ فرد و مرجع رسمی نیز مستقیما مسئول انتظام این نابسامانی نیست.
وی اضافه کرد: متاسفانه هرکسی مطابق ذوق و سلیقهای که دارد، خود را تدوین گر میداند و به این امر مهم میپردازد!
قزوینی: نقطه آغاز تدوین متن نه تنها پس از پایان مصاحبه نیست، بلکه در جریان مصاحبه است
در ادامه این پنل حمید قزوینی پژوهشگر حوزه تاریخ با طرح این سئوال که «تدوین متن چگونه و از کجا آغاز میشود؟» گفت: سخن بر سر این است که سرآغاز تدوین متن در تاریخ شفاهی کجاست و پژوهشگر چگونه و از چه زمانی، کار تبدیل صدا به متن را شروع میکند؟
وی افزود: شاید در یک نگاه کلی پاسخ داده شود که پس از پایان مصاحبه و موافقت راوی، محقق نسبت به تدوین اثر اقدام میکند و به همین دلیل، کار به دو مرحله مستقل از هم (مصاحبه و تدوین) تقسیم میشود. بر این اساس، گاهی میتوان مسئولیت مصاحبه را به فردی و تدوین را به فرد دیگر واگذار کرد.
این پژوهشگر با اشاره به برخی تجربیات شخصی خود گفت: سندپژوهان و محققان حوزه تاریخ شفاهی باید به این پرسش مهم که نقطه عزیمت به سمت تدوین کجاست و مقدمات و پیش زمینههای آن چگونه شکل میگیرد، پاسخ دهند.
قزوینی اضافه کرد: البته به نظر من نقطه آغاز تدوین نه تنها پس از پایان مصاحبه نیست، بلکه آن را باید در جریان مصاحبه و حتی پیش از شروع مصاحبه جستجو کرد. در چنین شرایطی است که میتوان گفت «تدوین ذهنی» زودتر از «تدوین کتبی» آغاز شده و به پایان میرسد.
مومن: تدوینگر تاریخ شفاهی باید دست به بازنگری تاریخی بزند
همچنین در این نشست ابوالفتح مؤمن، پژوهشگر حوزه تاریخ در سخنانی با بررسی باید و نبایدهای تدوین در تاریخ شفاهی، به اهمیت نقش تدوینگر در دادههای به دست آمده از مصاحبههایی که در راستای تدوین تاریخ شفاهی انجام میشود، پرداخت.
وی گفت: باید دید تدوینگر که در این مقام از جایگاه یک مورخ برخوردار است به چه بایستههایی باید توجه کند و از چه نبایدهایی برحذر باشد و در کار تدوین از چه معیارها و ابزارهایی استفاده کند.
این پژوهشگر افزود: اگر تدوینگر، خود، مصاحبه کننده و جمع آوری کننده دادههای تاریخ شفاهی نباشد، کار او دو چندان خواهد بود؛ به ویژه اگر مصاحبهگر، واقف و مشرف بر موضوعات و مطالب مورد مصاحبه نبوده باشد.
مومن اضافه کرد: از سوی دیگر، مصاحبه شونده با آسیبها و مسائلی چون مصلحتگری، خودمحوری و فراموشی درگیر است که کار تدوین را مشکلتر میکند. اگر به این آسیبها و مشکلات توجه نشود، چه بسا تاریخ شفاهی به تاریخسازی منجر شود.
این پژوهشگر حوزه تاریخ یادآور شد: تدوینگر باید دست به بازنگری تاریخی بزند و رویهای انتقادی در تمام مراحل کار داشته باشد و در دادههای به دست آمده بین دیدهها و شنیدههایی که از ذهن بر زبان صاحب خاطره جاری میشود، تفاوت قائل شود. چه بسا نیاز به مصاحبه تکمیلی و مجدد پیدا کند تا در ارزیابی این مطالب از مرحله نقل به مرحله عقل و نقد برسد و بتوان آن را مستندنگاری کند و منبع قابل اعتمادی به آیندگان ارائه دهد.
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