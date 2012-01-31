اختراع تیوپ دستگاه رادیولوژی با فن آوری نانوسیال/ کشف 10 فقره کیف قاپی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وهاب دهلقی گفت: هدف از اختراع استفاده از نانوسیال به جای روغن اطراف تیوب اشعه ایکس را استفاده از نانوسیال مناسب به جای روغن لامپ اشعه ایکس برای افزایش راندمان انتقال حرارت و افزایش کارائی و مقاومت تیوب رادیولوژی‏‎‏‏ دانست.

مدیرگروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی درخصوص روش اجرا گفت: این اختراع با شبیه سازی مدل تیوب با استفاده از المنت حرارتی با مقاومت متغیر، اندازه گیری میزان حرارت تولید شده و نرخ انتقال آن به بیرون از تیوب، اندازه گیری ضریب انتقال حرارت با نانوسیالات مختلف و طراحی و ساخت تیوب با استفاده از نانوسیال منتخب به نتیجه رسیده است.

این مخترع کرمانشاهی با اشاره به مزایای اختراع خود گفت: می توان با استفاده از این اختراع انتقال حرارت را به مقدار قابل توجهی افزایش داد که این عمل افزایش راندمان تولید اشعه ایکس، افزایش توانایی و کارائی لامپ در اکسپوزهای مداوم و طولانی ، افزایش عمر مفید تیوب اشعه ایکس، افزایش زمان تصویربرداری و وضوح بیشتر تصاویر و نیز کاهش قیمت تجهیزات پرتوزا را سبب می شود.

براساس این گزارش، ایده استفاده از نانوسیال ها در ساخت لامپ مولد اشعه ایکس نخستین بار در جهان توسط دکتر دهلقی پژوهشگر جوان کرمانشاهی و با این اختراع به ثبت رسیده این مخترع پیشتر اختراع"استنت عروق کرنربا تقسیم کننده جریان را نیزبه ثبت رسانیده است.

ویزیت رایگان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی

رئیس بهداشت استان کرمانشاه گفت: به مناسبت سالگرد ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور کلیه بیماران سرپایی در مراکز بهداشتی، درمانی روستایی و مناطق عشایری به صورت رایگان ویزیت می شوند.

بهروز حمزه تاکید کرد: ویزیت رایگان در مراکز بهداشتی، درمانی روستایی در 12 بهمن صورت می گیرد.

دکتر بهروز حمزه در پایان گفت: به مناسبت سالگرد ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور کلیه بیماران سرپایی در مراکز بهداشتی، درمانی روستایی و مناطق عشایری به صورت رایگان ویزیت می شوند.

پرداخت وام شگرد جدید کلاهبرداری

پرداخت وام شگرد جدید کلاهبرداری و مختومه شدن پرونده درگیری و برهم زدن نظم عمومی توسط پلیس امنیت، از اخبار حوادث کرمانساه است.

یک فقره پرونده جعل و کلاهبرداری از طریق دادیار شعبه نهم به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان کرمانشاه ارجاع شد.

برابر محتویات پرونده، خانمی به نام " ف " ساکن یکی از محلات شهر کرمانشاه خود را نماینده بانک معرفی و از تعداد 47 خانوار از اهالی محل بالغ بر 400 میلیون تومان وجه جمع آوری کرده که به صورتی نوبتی به آنها وام پرداخت کند.

متهم پس از آنکه اعتماد همسایگان و اهالی محل را به خود جلب کرده بود با وعده های دروغین اقدام به کلاهبرداری کرده بود.

ماموران پلیس آگاهی استان با هماهنگی قضایی متهم را دستگیر کردند و وی در بازجویی های اولیه منکر هرگونه کلاهبرداری شد ولی زمانیکه با مدارک و مستندات مواجه شد به بزه انتسابی اقرار کرد.

براساس این گزارش، متهم با قرار وثیقه 6 میلیارد ریالی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.

کشف 10 فقره کیف قاپی

متهمانی که به اتهام سرقت توسط ماموران کلانتری 12 دستگیر شده بودند روز گذشته در اداره اگاهی کرمانشاه به 10 فقره کیف قاپی اقرار کردند.

یک فقره پرونده به همراه دو متهم به اتهام سرقت برای بررسی بیشتر از کلانتری 12 تحویل پلیس آگاهی استان کرمانشاه شد.

متهمان در اداره اگاهی پس از بازجویی های فنی و تخصصی به 10 فقره کیف قاپی با همدستی دو نفر دیگر اقرار کردند.

ماموران اداره آگاهی با همکاری متهمان تاکنون 8 نفر از مالباختگان را شناسایی کرده اند. متهمان با قرار وثیقه روانه زندان و تلاش برای دستگیری همدستان آنها ادامه دارد.