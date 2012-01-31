تهران قهرمان مسابقات واترپلوی جوانان کشور شد

به گزارش خبرلگزاری مهر، دیدار پایانی مسابقات واترپلوی جوانان کشور (رده سنی 17 تا 18 سال) صبح امروز سه شنبه بین تیم‌های تهران و زنجان در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد که طی آن تیم تهران با برتری 13 بر 8 مقابل زنجان عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

تیم تهران با این پیروزی هشت امتیازی شد و با چهار برد و بدون شکست بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستاد. پس از تیم تهران، تیم زنجان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. آخرین دیدار این دوره از مسابقات نیز بین تیم‌های فارس و هرمزگان برگزار خواهد شد.

مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان کشور رده سنی17 تا 18 سال از صبح یکشنبه با حضور پنج تیم فارس، هرمزگان، زنجان، تهران و آذربایجان شرقی در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود.