۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

تهران قهرمان مسابقات واترپلوی جوانان کشور شد

تیم تهران با اقتدار بر سکوی قهرمانی مسابقات واترپلوی جوانان کشور (رده سنی 17تا 18 سال) ایستاد.

به گزارش خبرلگزاری مهر، دیدار پایانی مسابقات واترپلوی جوانان کشور (رده سنی 17 تا 18 سال) صبح امروز سه شنبه بین تیم‌های تهران و زنجان در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد که طی آن تیم تهران با برتری 13 بر 8 مقابل زنجان عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

تیم تهران با این پیروزی هشت امتیازی شد و با چهار برد و بدون شکست بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستاد. پس از تیم تهران، تیم زنجان با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. آخرین دیدار این دوره از مسابقات نیز بین تیم‌های فارس و هرمزگان برگزار خواهد شد.

مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان کشور رده سنی17 تا 18 سال از صبح یکشنبه با حضور پنج تیم فارس، هرمزگان، زنجان، تهران و آذربایجان شرقی در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود.

