برگزیدگان چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس با عنوان "گلواژه های سرخ" که با مشارکت حوزه هنری استان کردستان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شد، برگزیدگان خود را شناخت و با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تجلیل شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در مراسم اختتامیه این جشنواره طی سخنانی توجه به مباحث هنری دفاع مقدس و معرفی مولفه های آن را از مهمترین رسالتهای هنرمندان عنوان کرد و افزود: بدون شک توجه به هنر متعهد و متعالی که انسان را به خدا نزدیکتر کند عاقبت به خیری و سعادت را در پی دارد.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی با اشاره به مباحث روز و تحریم های بی ارزش دول استعماری که حاصل تلاش ایران برای حریت و آزادگی ملت است، افزود: امروز ایران اسلامی در سایه مقاومت ملت و رشادت های دلاورمردان و شیرزنان عرصه های نبرد حق علیه باطل به چنان جایگاهی رسیده است که معادلات جهانی را با برنامه ریزی کامل برهم می زند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت: دنیا راهی جز پذیرش ایران هسته ای ندارد که البته انرژی هسته ای که ایران به دنبال آن است انرژی پاکی است و در نهایت باعث نجات بشریت می شود نه آن هسته ای که دول غربی دنبال می کنند و نابودی جهان را در پی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: زمانی که به زندگی دانشمندان و نوآوران علمی ایران اسلامی نگاه می کنیم همگی نیروهای مخلصی هستند که بسیجی وار بدون هیچگونه ادعایی با بهره گیری از آموزه های اسلامی در راه تعالی ایران وبشریت گام نهاده اند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گزارشی از روند اجرایی برنامه را عنوان و از مشارکت حوزه هنری در این برنامه تقدیر و تشکر کرد.

در بخش دیگری از مراسم اختتامیه تعدادی از شاعران شرکت کننده در جشنواره به قرائت شعر به زبانهای کردی، فارسی، ترکی و در بخش های مختلف جشنواره پرداختند که بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت.

درادامه از تعدادی از خانواده های شهدا شهرستان های کامیاران، سنندج و بانه با اهداء لوح و جایزه تقدیر و از 10 خانواده جانباز و شهید هشت سال دوران دفاع مقدس هم تجلیل به عمل آمد.

سپس با قرائت بیانیه هیئت داوران متشکل از "شاهرخ اورامی"، "بهزاد کرم الهی" و "خلیل مختاری نیا" برگزیدگان جشنواره معرفی و با اهداء تندیس و جایزه مورد تقدیر قرار گرفتند .

در بخش دفاع مقدس و شعر فارسی نفر اول طاهره تختی از بیجار، نفر دوم اکرم بهرامچی از شهرستان بیجار و نفر سوم سروه نوری از سنندج معرفی شدند.

در بخش شعر کردی نیز نفر اول کورش جلالی از سنندج، نفر دوم چنور خورشیدی از سقز و نفر سوم یزدان بابایی از کامیاران تقدیر شدند.

در بخش شعر ترکی نفر اول منصور دولتی از قروه، نفر دوم مشترکا مصطفی کارگر از یاسوکند بیجار و اعظم کاوه از قروه و نفر سوم فاطمه منتشلو از بیجار معرفی و تجلیل شدند.

در بخش بمباران 28 دی سنندج و قسمت فارسی امجد ویسی از سنندج، کردی افشین فکور از سنندج مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفتند.

در بخش مقاومت ملل نیز الهام عبدالملکی از قروه تقدیر شد و در بخش شعر کودک به صورت مشترک اعظم نجفی زاده از سنندج و عزیزه فعله گری از قروه به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش شعر عاشورایی بهمن مهرابی از سنندج به عنوان برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.