پیشرفت 95 درصدی احداث سد ارس 2

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل غفاری روز سه شنبه در جریان بازدید از روند احداث سد ارس 2 افزود: تبدیل اراضی بایر به اراضی کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و تامین آب تعاونی تولید ایثارگران آراز از اهداف اجرایی این طرح است.

وی از در دست احداث بودن دو سد در شهرستان پلدشت در حال حاضر خبر داد و گفت: سد کرم آباد نیز دیگر طرح آبی در دست احداث این شهرستان بوده که ایستگاه پمپاژ این سد با اعتباری بالغ بر 70 ملیارد ریال در حال احداث بوده که امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد نیاز ساختمان سد نیز بزودی کلنگ زنی می شود.

سد ارس 2 دومین سد خارج از بستر و از نوع خاکی با هسته رسی بوده که با اعتباری بالغ بر 190میلیارد ریال در منطقه پلدشت آذربایجان غربی با هدف ذخیره حق آبه ایران از رودخانه ارس احداث شده است.

سد خاکی ارس دو با ارتفاع 22 متر از پی و طول تاج 686 متر شامل بدنه سد و بدنه انحرافی سد، کانال انتقال آب و سامانه تخلیه سیلاب است.

حجم مخزن سد در تراز بالا چهار میلیون و 700 هزار مترمکعب آب بوده و می تواند تا 10 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب را تنظیم کند.

سد مخزنی ارس 2 در منطقه جنوب رودخانه ارس و در فاصله 25 کیلومتری مرز استان آذربایجان غربی و جمهوری خودمختار نخجوان در دست احداث است.