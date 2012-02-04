اجازه ندادند دوپینگ و دلالی را پیگیری کنیم/ عملکرد وزارت ورزش مثبت نیست

سیدجلال یحیی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: در مجموع عملکرد چندماهه وزیر ورزش و مسئولان ذیربط را در این وزارتخانه نوپا مثبت نمی‌بینم.

وی با بیان اینکه از نظر ساختاری فقط یک تابلو و اسم عوض شده و اقدام دیگری در این رابطه صورت نگرفته است، گفت: مشکلاتی که موجب تغییر ساختار شد نه تنها منتفی نشد بلکه افزایش هم یافته است.

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که ما همیشه در عرصه ورزش کشور با آن روبه‌رو بودیم نادیده گرفتن و کم توجهی به مسائل فرهنگی و ارزشی بود که متاسفانه در این رابطه ما تاکنون از وزارت ورزش چیزی ندیدیم.

وی درعین حال تصریح کرد: البته کار فرهنگی دیر جواب می‌دهد و این یک واقعیت است اما به هرحال باید ببینیم که کارهای فرهنگی از سوی وزارت ورزش آغاز شده تا مثلا 2 سال دیگر جواب بدهد که متاسفانه آن اراده را هم از سوی مسئولان این وزارتخانه مشاهده نکرده‌ایم.

یحیی‌زاده با بیان اینکه هنجارشکنی‌ها و بداخلاقی‌ها در رشته ورزشی مثل فوتبال و در رشته‌های دیگر همچنان ادامه دارد، گفت: استفاده از غیرورزشی‌ها یا افرادی که اهلیت ندارند و از خانواده ورزش نیستند در تصدی مدیریت‌های غیرشایسته ادامه پیدا کرده و حتی برخی تغییر و تحولات در فدراسیون‌ها هنوز بدون در نظر گرفتن اساسنامه مربوطه صورت می‌گیرد، بنابراین تا الان اهداف راه اندازی وزارت ورزش محقق نشده است.

وی در ادامه در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال نیز گفت: متاسفانه تاکنون ما چیزی به عنوان انتخابات در فدراسیون فوتبال ندیده‌ایم و یکی از خواست‌‍های ما از عباسی این بوده که انتخاب در فدراسیون اتفاق بیفتد نه انتصاب با اسم انتخاب.

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به یکی بندهای گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق گفت: طی یکسال فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس روی 51 انتخابات فدراسیون‌ها و 2 انتخابات کمیته ملی المپیک کار مطالعاتی انجام داده و بررسی لازم را داشتیم. همه آرا را اعم از رای سالم و باطله را جدا کردیم و گزارش دادیم در حالیکه بنا به دلایلی آن را به راحتی کنار گذاشتند.

وی اضافه کرد: در این بررسی‌ها متوجه شدیم که در برخی از فدراسیون‌ها تعداد رای باطله بیشتر از رای سالم بوده به طوری که این آرا در انتخاب رئیس فدراسیون تاثیرگذار بوده است.

یحیی‌زاده خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون است به طوری که انتخابات صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: البته فوتبال هم همواره ویژگی‌هایی داشته که خیلی از دولت‌ها دوست داشتند این فدراسیون را در مشت خود نگهدارند و این خصوصیت موجب شد تا بیشتر از همه این اتهام نسبت به فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد اما امیدواریم امسال واقعا در فدراسیون فوتبال انتخابات صورت گیرد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه درخصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق گفت: در تاریخ دهم آبان‌ماه سال جاری گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق را به هیئت رئیسه داده‌ایم اما متاسفانه محمدرضا باهنر چندی پیش مصاحبه‌ای داشت مبنی براینکه این گزارش را هنوز کمیسیون فرهنگی نهایی نکرده است و من واقعا تعجب می‌‍کنم که چرا ایشان که از اعضای هیئت رئیسه است اطلاعاتش درباره این موضوع کافی و کامل نیست!

وی افزود: البته ممکن است این گزارش خواسته نمایندگان و هیئت رئیسه را برآورده نکند اما نباید در قانون اجتهاد کنیم بلکه قانون می‌گوید که وقتی گزارش تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه ارائه شد فورا باید قرائت شود.

یحیی‌زاده ضمن ابراز تاسف از اینکه بسیاری از محورهای این گزارش به دلیل آنکه گفته شد در چارچوب موضوعات تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق نبوده کنار گذاشته شد، گفت: مثلا ما در مورد دوپینگ کارهای مطالعاتی بسیار گسترده‌ای را انجام دادیم به گونه‌ای که میزان دوپینگ را در همه فدراسیون‌های ورزشی کشور با میزان دوپینگ در جهان مقایسه و نمودار رسم کردیم، ضمن اینکه نسبت به سال‌های قبل هم این مقایسه را داشتیم اما گفتند که باید آن را کنار بگذارید.

وی در ادامه افزود: ما حتی برخی از دلالی‌هایی که برنامه تلویزیونی 90 آن را مطرح کرد مورد بررسی قرار دادیم به طوری که به سرنخ‌هایی هم در این رابطه رسیدیم اما متاسفانه بنا به دلایلی ما را از ادامه این کار منع کردند. البته ما طبق ماده 33 در صورت رای مثبت اکثر اعضای کمیسیون فرهنگی می‌توانیم این موارد را جدای از گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت کنیم.

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه درخصوص واردات کالاهای ورزش خارجی نیز گفت: من در مجلس برای واردات کالاهای مختلف و به ویژه کالاهای ورزشی چینی نامه‌ای نوشتم و گفتم بسیاری از آنها دارای عکس‌‍ها و نمادهای بسیار زشت مستهجنی است که بایستی جلوی ورودشان گرفته شده و به این صورت در جامعه توزیع نشود.

وی اضافه کرد: من حتی در این نامه نوشتم وقتی می‌خواهیم با کشوری برای واردات برخی کالاهای ورزشی قرارداد امضا کنیم باید این موضوع را شرط کنیم که این کالاها فاقد چنین تصویر و نمادهایی که در کشور اسلامی ما ضدفرهنگ و ارزش محسوب می‌شود، باشد.