حذف فاکتورهای دلاری از بازار مشهد/ التهاب بازار فروکش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تا چند روز قبل به دلیل نوسانات شدید در قیمت ارز و لحظه ای شدن قیمتها، برخی از فروشندگان اقدام به صدور فاکتورهای دلاری می کردند، با سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و نیز قول دولتی ها به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تشنج های ارزی، علاوه بر بازگشت آرامش به مشهد، فاکتورها دوباره ریالی شدند.

یکشنبه گذشته وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس به نمایندگان مردم قول دادند که علاوه بر جلوگیری از نوسانات شدید ارز و نیز مدیریت بازار، جلوی شوکهای قیمتی را با اتخاذ تمهیدات مناسب خواهند گرفت.

انعکاس این موضوع در رسانه ها با بازتاب مناسبی در بازار مشهد مواجه شد، بطوریکه فعالان بازار در گفتگو با خبرنگار مهر این قول دولتی ها را به فال نیک گرفته و اعلام کردند عزم دولت می تواند علاوه بر تامین منافع مصرف کننده، ریشه نوسانات قیمتی و سواستفاده واسطه ها را حذف کند.

هشدار مسئولان

در این باره معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از برخورد با افرادی که قیمتهای خود را به بهانه تغییر قیمت دلار افزایش داده اند خبر داد و گفت: با فروشندگانی که قیمتهای خود را به بهانه افزایش نرخ دلار تغییر داده اند برخورد قانونی می شود.

غفوری مقدم با بیان اینکه فروشندگان حق ندارند به بهانه افزایش قیمت دلار از فروش کالا خودداری کنند، افزود: اگر مشاهده شود فروشنده ای قیمت کالاهای خود را به دلار می فروشد با او برخورد خواهد شد.

این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خطاب به عرضه‌کنندگان کالا در بازار گفت: هیچ عرضه‌کننده‌ای حق ندارد کالا را به امید گرانی در آینده دپو کند، چرا که در این صورت اقدام او مصداق احتکار و جرم است.

محمد حسن نکویی ‌مهر در گفتگو با مهر اظهارداشت: گرانی در بازار سودایی بیش نیست؛ چرا که هم اکنون بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار بازرسان صنفی و بازرسان افتخاری، به دقت بازار را تحت کنترل خواهند داشت و به صورت محسوس و نامحسوس، گرانفروشی‌ها، کم‌فروشی‌ها و امتناع از عرضه کالا را رصد خواهند کرد.

نگاهی به اتفاقات دو هفته قبل

در چند ماه گذشته نوسان شدید نرخ ارز به ویژه دلار باعث سوء استفاده برخی عناصر فرصت طلب در بازار شده بود.

آنان تا چند روز قبل با استفاده از جو روانی ایجاد شده ناشی از افزایش شدید قیمت دلار و سکوت مسئولان اقتصادی اقدامات گسترده ای را برای انبارسازی و جوسازی برای افزایش قیمتها آغاز کرده بودند.

در این میان برخی از فروشندگان نیز با توجه به شایعات مطرح شده در بازار با واسطه ها همراه شده و با خود احتکاری، توقف عرضه و نیز انبار سازی انواع کالاها برای خود کیسه دوخته بودند، غافل از این که روزه سکوت سکانداران اقتصادی بالاخره شکسته خواهد شد.

این فروشندگان که با توجه به رکورد زنی دلار دو هزار تومانی اسیر شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت انواع کالا و محصولات داخلی وخارجی شده بودند، عملا به فعالیتهای سفته بازی روی آورده و تلاش می کردند از این ناحیه سود بی زحمتی را نصیب خود کنند.

در این راستا شهروندان مشهدی همزمان با افزایش قیمت دلار و سکه در چند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت ها از گوشت قرمز وارداتی گرفته تا نخود و لوبیا و نیز لوازم خانگی بوده اند.

اما با اقدام اخیر دولت در تک نرخی کردن ارز، علاوه بر باطل شدن شایعات موجود، کسبه از بازگشت آرامش به بازار پر جنب و جوش کلانشهر مشهد خبر می دهند.

دستگاههای نظارتی برخورد کنند

در این باره رضا احمدی یکی از عرضه کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز و دلار 1200تومانی آرامش را به بازار مشهد هدیه کرد به مهر گفت: عده ای از عرضه کنندگان به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به ایجاد جو کاذب گرانی کرده بودند و دلاری فاکتور می دادند و در این شرایط فروشندگان چون با قیمت بالا می خریدند، گران نیز عرضه می کردند.

رحمان رضایی افزود: در این میان بازار نیز در بلاتکلیفی به سر می برد، چراکه معلوم نبود قیمت ارز سر از کجا در آورد.

وی ادامه داد: اما دلار تک نرخی و قول دولت برای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و وارد کنندگان دیگر هیچ بهانه ای را برای گرانفروشی نگذاشته است.

وی گفت: با این حال سرنوشت بازار مشهد به بازار پایتخت گره خورده است و اگر دستگاههای نظارتی به وظایف خود در شناسایی و برخورد با عوامل سود جو خوب عمل کنند، مطمئن باشید که مانند گذشته شاهد تثبیت قیمتها خواهیم بود، چراکه بازار به دنبال گرانی مایحتاج مردم نیست.

انبارها پر از کالا است

یکی دیگر از فروشندگان با بیان اینکه متولیان نظارت تلاش گسترده ای را برای کنترل بازار آغاز کرده اند به خبرنگار مهر اظهارداشت: در اثر جو ایجاد شده بعضی از شهروندان مدام از شرایط بازار می پرسیدند اما با اعلام سیاستهای جدید شایعات دلالان نیز از بین رفته است.

رحمان رضایی با تاکید بر ضرورت برخورد با عواملی که که در بازار نقش پیاده نظام دشمن را بازی می کنند، گفت: بسیاری از کسبه چون می دانستند دولت سکوت نخواهد کرد با دلالان برای گرانی مایحتاج مردم همراه نشدند.

وی اضافه کرد: چنانچه دولت در اعمال سیاستهای اقتصادی و تنظیم بازار قاطعانه عمل کند، بزودی شاهد سقوط قیمت بیشتر کالاها خواهیم بود.

وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر این که انبارها مملو از کالا است، گفت: همانطور که وزیر گفته است آرامش به زودی به بازار اقتصادی کشور بازمی گردد.

غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مشکلاتی که در طی چند هفته گذشته در بازار اقتصادی کشور ایجاد شده است، گفته است: تلاش ما بر این است تا نوساناتی که در بازار اقتصادی ایجاد شد به حالت قبل بازگردد که با اطلاع رسانی به موقع بانک مرکزی و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تاحدودی توانستیم آن را، کنترل کنیم.

سفته بازان در خط پایان

از سوی دیگر به نظر می رسد اولتیماتوم های مسئولان ارشد کشورمان نیر کار خود را کرده است، چرا که بررسی های میدانی مهر حکایت از عادی شدن روند داد و ستد در بازار بزرگ مشهد می دهد.

البته در این میان برخی از سفته بازان همچنان تلاش دارند تا از آب گل آلود ماهی خود را بگیرند در حالیکه بررسی چشم انداز بازار و نیز اظهارات مسئولان نشان می دهد با تمهیدات اتخاذ شده دیگر آب گل آلودی برای موج سواری آنان در حاشیه بازار وجود نخواهد داشت.

البته در این میان آنچه که مهم است و می تواند برای همیشه صدور فاکتورهای دلاری در بازار را به فراموشی بسپارد، عزم دولت در مدیریت بازار ارز و نیز شکستن مقاومت بعضی از صرافان و عوامل پشت پرده بازار ارز است؛ بازار سیاهی که گفته می شود با تک نرخی شدن ارز دیگر محلی برای ابراز وجود ندارد.

گزارش: امیر پرورش