85 میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر می شود

علی اکبر شامانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه پیش بینی شده بود که تا پایان سالجاری 85 میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شود افزود : تا کنون بیش از 95 درصد این رقم محقق شده است که با این روند پیش بینی می شود تا پایان سال صادرات غیر نفتی از استان به یکصد میلیون دلار برسد.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال 315 هزار و 331 تــن کـالا به ارزش 894 میلیارد و 49 میلیون و 993 هزار و 995 ریال از گمرک استان به کشورهای خارجی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی یک درصد و از نظر ارزش 47 درصد افزایش دارد.

مدیر کل گمرک استان سمنان درباره واردات کالا به استان هم گفت: از ابتدای امسال 25 هزار و 947 تن کالا به ارزش 815 میلیارد و 173 میلیون و 279 هزار و 96 ریال از این گمرک ترخیص شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 49 درصد و از نظر وزنی 76 درصد بیشتر است.

شامانی در آمد گمرک استان از ابتدای امسال را90 میلیارد و 280 میلیون و 729 هزار و 672 ریال اعلام کرد و درباره تشکیل پرونده قاچاق هم گفت: تعداد 67 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش 12 میلیارد و 231 میلیون و 421 هزار و 991 ریال تشکیل شده است که شامل مواد سوختی(گازوئیل)، تجهیزات دریافت از ماهواره، مشروبات الکلی، خودرو، موتورسیکلت، کفش، لوازم کامپیوتر، عینک و لوازم خانگی بوده است.

گفتنی است، عمده کالاهای صادراتی استان سمنان شامل انواع سیمان، مایع و پودر شوینده، کاشی و سرامیک، عایق رطوبتی، لـــوله و پروفیل فولادی، شمش سرب، گچ ساختمانی، سنگ سلستین، نمک صنعتی،کولر آبی، آرد، ظروف یکبار مصرف است که به کشورهای اتریش، کره، هندوستان، عراق، افغانستان، آسیای میانه صادر شده است.