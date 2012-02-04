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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۲

"شیرین" کیارستمی به موزه سینما رفت

"شیرین" کیارستمی به موزه سینما رفت

سالن موزه سینما به سینماهای نمایش دهنده فیلم شیرین به کارگردانی عباس کیارستمی اضافه شد.

رامین رحیمی پخش کننده فیلم "شیرین" عباس کیارستمی با اعلام این خبر در توضیح اکران این فیلم در موزه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اکران این فیلم سینمایی از 28 دی ماه شروع شده، اما به علت برگزاری جشنواره فیلم فجر ادامه نمایش آن در سه سینمای فرهنگ، آزادی و ملت متوقف شده است، اما اکران در موزه سینما ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: پس از پایان این دوره از جشنواره، ادامه اکران این فیلم در این سه سینما و همچنین موزه سینما ادامه پیدا می‌کند.

رحیمی اشاره کرد: فیلم "شیرین" در موزه سینما در دو سانس 15 و 19 نمایش داده می‌شود.

وی در پایان درباره استقبال مخاطبان گفت: با توجه به تعطیلات ایام سوگواری ما اکران محدود داشتیم، اما خوشبختانه سانس‌ها و سالن‌ها پر است و با استقبال تماشاگران رو به رو شده است.

کد مطلب 1521682

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