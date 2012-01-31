به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری پیش از دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز چهارشنبه برگزار میشود.
براین اساس مصطفی دنیزلی، سرمربی پرسپولیس و پرویز مظلومی، سرمربی استقلال ساعت 14 روز چهارشنبه دوازدهم بهمنماه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار برگشت تیمهای پرسپولیس و استقلال که در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار میشود، در جمع خبرنگاران به سئوالات خبرنگاران پاسخ میدهند.
نشست هماهنگی سرپرستان دو تیم پرسپولیس و استقلال و مسئولان برگزاری این مسابقه نیز ساعت 12 روز چهارشنبه در همین مکان برگزار خواهد شد.
دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه 13 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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