پیشنهاد تشکیل پرونده شهادت برای قربانیان امدادگر در حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اکبرپور اعلام کرد: در جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور که به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود موضوع شهید یا جانباز محسوب شدن امدادگران قربانی در حوادث به تصویب نهایی خواهد رسید.

وی افزود: در این جلسه که نمایندگانی از ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، قوه قضائیه، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان آتش نشانی تهران، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور حضور داشتند مقرر شد کمیته ای زیر نظر این کمیسیون دستورالعملها و آئین نامه هایی که تاکنون از طریق دستگاههای امدادرسان مانند جمعیت هلال احمر، سازمان آتش نشانی و اورژانس تدوین شده است را بررسی و نتیجه را به جلسه آتی که در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود ارائه کنند.