علی عابدی درباره سرانجام اجرای عمومی نمایش "بچه آدم بدو" که سال گذشته در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه یکسال است از زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر می‌گذرد و مرکز هنرهای نمایشی متعهد بود که آثار بخش چشم‌انداز اجرای عمومی داشته باشند، از اجرای عمومی نمایش "بچه آدم بدو" خبری نیست.



وی تأکید کرد: ما برای تولید و اجرای این نمایش هزینه‌هایی را متقبل شدیم که به دلیل اجرا نشدن اثر در قالب اجرای عمومی، گروه متضرر شده است. به همین دلیل نامه‌ای را به مرکز هنرهای نمایشی مبنی بر پرداخت خسارت به گروه نمایش "بچه آدم بدو" ارائه داده‌ام.



کارگردان نمایش "بچه آدم بدو" ادامه داد: تا به این لحظه پاسخی از سوی مرکز هنرهای نمایشی به نامه ما داده نشده و اگر پاسخی داده نشود به مراجع قانونی مراجعه خواهد کرد.