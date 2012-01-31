جریمه نقدی پرسپولیس، شهرداری و نفت آبادان/ عابدینی احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، براساس گزارش ناظر داوری و نماینده فدراسیون فوتبال در دیدار تیم‌های شهرداری تبریز و پرسپولیس تهران در تاریخ 26 دی‌ماه، تیم پرسپولیس به دلیل تاخیر سه دقیقه‌ای ورود به زمین در نیمه دوم مبلغ 9 میلیون ریال جریمه شد.

همچنین به واسطه توهین هواداران شهرداری تبریز به علی کریمی و داور مسابقه و شکایت باشگاه پرسپولیس کمیته انضباطی باشگاه شهرداری تبریز را با توجه به تکرار تخلفات تماشاگرانش به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کمیته انضباطی هشدار داده است تکرار این رویه از سوی هواداران باشگاه شهرداری تبریز تصمیمات شدیدی را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است هواداران شهرداری تبریز در یک بازی دیگر مقابل سایپای البرز در تاریخ 21 دی‌ماه در دقیقه 69 اقدام به فحاشی به داور کرده و به همین خاطر 10 میلیون ریال جریمه شده بودند.

البته باشگاه پرسپولیس بازی روز 21 دی‌ماه در مقابل شاهین بوشهر در نیمه دوم با 2 دقیقه تاخیر وارد زمین شد که این باشگاه 6 میلیون ریال جریمه شده است. همچنین تیم شاهین بوشهر در نیمه دوم با سه دقیقه تاخیر وارد زمین شد که به پرداخت 9 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

جریمه نقدی برای صنعت نفت آبادان

براساس گزارش داور و نماینده فدراسیون فوتبال در دیدار فجر شهید سپاسی و صنعت نفت آبادان در تاریخ 20 دی‌ماه در شیراز، تماشاگران منتسب به صنعت نفت آبادان پس از اعلام ضربه پنالتی به سود تیم فجر، اقدام به فحاشی به داور بازی کردند که کمیته انضباطی این باشگاه را به پرداخت 20 میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.

احضار مدیرعامل داماش گیلان

دیدار داماش گیلان و استقلال تهران در تاریخ 20 دی‌ماه در رشت برگزار شد که تماشاگران منتسب به تیم داماش اقدام به فحاشی به بازیکنان و طرفداران تیم استقلال کردند. کمیته انضباطی ضمن رسیدگی به این اتفاقات و با توجه به تکرار تخلفات تماشاگران فوق و عدم توجه مسئولان باشگاه داماش در ایجاد امنیت ورزشگاه، انجام دیدارهای بدون تماشاگر را در دستور کار قرار داده است. به همین خاطر برای بررسی جامع لازم است مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار باشگاه و سرپرست تیم داماش ساعت 15 روز یکشنبه 23 بهمن در محل کمیته انضباطی حاضر شوند.