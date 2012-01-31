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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

حمزه‌ای به مهر خبر داد:

برگزاری برنامه‌های ویژه دهه فجر درمدارس ابتدایی و راهنمایی قم

برگزاری برنامه‌های ویژه دهه فجر درمدارس ابتدایی و راهنمایی قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قم از اجرای برنامه‌های ویژه برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی در قم به مناسبت دهه فجر خبر داد.

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به منظور ایجاد زمینه برای آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی انقلاب اسلامی برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است افزود: برگزاری مسابقه خاطره نویسی دانش آموزان ویژه دوره ابتدایی به صورت نقل خاطرات اولیا با زبان دانش آموزان با عنوان یاد ایام انجام می‌گیرد.

وی گفت: برگزاری مسابقه روزنامه دیواری و نقاشی همگانی در مدارس با عنوان نوجوان و انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های ویژه است.

حمزه‌ای بیان کرد: برگزاری مسابقه دانش آموزی از وصیت نامه حضرت امام ویژه دوره راهنمایی یکی از دیگر مسابقاتی است که ویژه که در ایام الله دهه فجر برگزار می شود. 

کد مطلب 1521687

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