مقاوم سازی هزار واحد مسکونی/ بهره برداری از انبار نفت ملایر در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی شهرستان ملایر گفت: با توجه به اعلام سهمیه سال جاری، 1500 واحد مسکن روستایی در این شهرستان مقاوم سازی می شود.

محمد قاسمی افزود: در حال حاضر بانکهای ملی و سپه برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی اعلام آمادگی کرده اند که سهمیه هر کدام 200 واحد مسکونی است.

وی اظهار داشت: در صورت اعلام آمادگی سایر بانک ها، تا اوایل سال جدید متقاضیان سهمیه سال جاری به بانک معرفی می شوند.

قاسمی افزود: برای مقاوم سازی این میزان سهمیه مسکن روستایی، 150 میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده که تسهیلات هر واحد مسکونی 100 میلیون ریال است.

قاسمی سهمیه سال گذشته در مقاوم سازی مسکن روستایی را سه هزارو 150 واحد عنوان کرد و گفت: علاوه بر جذب سهمیه مورد نظر، 100 سهمیه مازاد نیز از استان برای مقاوم سازی مسکن روستایی ملایر اخذ شد.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان ملایر اضافه کرد: برای مقاوم سازی مسکن روستایی در سال گذشته، 32 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

قاسمی افزود: از سهمیه سال گذشته، تاکنون سه هزارو 80 واحد شروع به کار کرده و دو هزارو 292 واحد نیز پایان کار گرفته اند.

اجرای منطقه ویژه اقتصادی ملایر پیشرفتی نداشته است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه ملایر گفت: با گذشت شش سال از آغاز طرح منطقه ویژه اقتصادی، هنوز نتایج مثبتی در این زمینه حاصل نشده است.

سید رسول حسینی در شورای منطقه ویژه اقتصادی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید نگاهی مثبت به منطقه ویژه اقتصادی ملایر داشته باشند.

وی عنوان کرد: در این زمینه نتیجه مثبتی حاصل نشده و به همین دلیل دستگاههای اجرایی باید برای انجام این کار تلاش کرده و نگاه مثبتی به منطقه ویژه اقتصادی داشته باشند.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی با توجه به پیگیریها و مصوبه سفر سوم هیئت دولت به استان معرفی و قرار شد در زمینی به مساحت 500 هکتار در بخش سامن شهرستان ملایر احداث شود.

حسینی عنوان کرد: منطقه ویژه به عنوان پتانسیل بالقوه و بالفعل در شهرستان باید ایجاد شود و دستگاهها موظف به پیگیری این موضوع هستند.

انبار نفت ملایر سال آینده بهره برداری می‌شود

رئیس شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ملایر گفت: عملیات ساخت انبار نفت جدید ملایر تا پایان سال به پایان می‌رسد.

عبدالله گیتی منش با اشاره به اهداف دولت در انتقال انبارهای نفت داخل شهرها به خارج از شهر، اظهار داشت: طبق پروژه‌ تعریف شده برای انبار نفت ملایر، تا پایان امسال، عملیات ساخت انبار نفت خارج از شهر به پایان خواهد رسید.

وی عنوان کرد: انبار نفت جدید ملایر در زمینی به مساحت 22 هکتار و با ظرفیت ذخیره سازی 67 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی ساخته می شودن.

گیتی منش افزود: این پروژه با اعتباری افزون بر 145 میلیارد ریال در حال ساخت است و تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.