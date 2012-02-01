حضور سینماگران در پروژه های خارجی دستور العمل مشخص می خواهد

فرزاد موتمن کارگردان سینمای ایران ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف حضور سینماگران ایرانی در پروژه های خارجی به خبرنگار مهر، گفت : زمانی که یک فیلم سینمایی و یا حضورسینماگران در پروژه های خارجی اتفاق می افتد طبیعی است که ضوابط حاکم بر کشور ما بر نحوه حضور سینماگران تعیین کننده نیست. چراکه حضور در هر کشور به نوعی تابع قوانین و روابط دیپلماسی آن کشور هستند و در عین حال هم نمی توانند ضوابطی که بر کشورما حاکم است را نادیده گرفت . از همین رو ضروری است که دستورالعمل مشخص برای سینماگران تعیین و تصویب شود تا نحوه حضور آنها با سهولت و البته بدون حاشیه انجام شود.

وی در ادامه افزود : کم و کیف نگارش این دستورالعمل به دست اندرکاران سینمای ایران بستگی دارد و اگر قانون و یا دستور العملی نوشته شود وظیفه داریم که به این قانون احترام بگذاریم.

کارگردان تحسین شده فیلم " شبهای روشن" در ادامه صحبت های خود به مزایای نگارش باید این دستورالعمل اشاره کرد و گفت : تدوین یک قانون مدون برای حضور بازیگران و سینماگران در پروژه های خارجی موجب می شود تا هرگونه تناقض و یا صحبت هایی مبنی بر عدم نا آگاهی به قوانین منتفی شود؛ در غیر این صورت حاشیه های ایجاد شده برای سینمای ایران به قوت خود باقی می ماند.

موتمن در ادامه افزود: نگارش دستورالعمل مشخص برای حضور سینماگران در پروژه های خارج از کشور باید با دقت نظر و همچنین مشورت برخی از اهالی سینما که حضور بین الملل موفق داشتند صورت بگیرد؛ چراکه این سینماگران هستند که بیش از هر مسئولی حضور در مجامع بین المللی را تجربه کرده اند.

کارگردان فیلم سینمایی صداها در پایان با اشاره به فعالیت آتی خود گفت: پروژه ساخت فیلم خوابگردها به دلیل وجود مشکلات مالی تقریبا منتفی است. اما به تازگی درخواست پروانه برای ساخت فیلم فانتزی به نام "مانی و دلاور" را ارائه کرده ام که پس از دریافت پروانه ساخت فیلمبرداری این فلیم سینمایی را آغاز می کنم.