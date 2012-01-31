حجت الاسلام حسینعلی محمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانگونه که تاکنون حضور مردم، تعیین کننده و موجب تقویت نظام اسلامی بوده است، تداوم این حضور نیز به تقویت راه امام (ره) و آرمان های شهدا خواهد انجامید.



ویژگی های کاندیداهای اصلح جهت نمایندگی مجلس نهم



امام جمعه رباط کریم در تشریح ویژگی های کاندیداهای اصلح جهت نمایندگی مجلس نهم در برهه کنونی از نظام و انقلاب گفت: قانون گرا بودن، در خدمت مردم بودن، استکبار ستیزی، شجاعت در تصمیم گیری لحظه ها و مردم دار و دلسوز بودن از خصوصیات نمایندگی مردم در مجلس است.



وی، تواضع و فروتن، بی اعتنا به دنیا، ولایتمدار و ولایت پذیر بودن، عدم اتصال به کانونهای ثروت و قدرت، راستگو بودن، خدا ترس بودن، داشتن اطرافیان فهیم، متدین و متخصص و ... را از دیگر ویژگی ها و خصوصیات یک نماینده اصلح برای مردم عنوان کرد.



وظایف مردم و مسئولان در انتخابات آینده



وی با بیان اینکه در این 33 سال امانت مردم به خوبی حفظ شده است، وظیفه مسئولان در انتخابات آینده را آماده کردن فضای سالم انتخاباتی که حداقل انتقادات به آن وارد باشد، حفظ امانت مردم، رعایت قانون و نظارت دقیق بر مراحل مختلف انتخابات به ویژه روز رأی گیری، عنوان کرد.

امام جمعه رباط کریم با اشاره به وظیفه مردم در انتخابات نهم مجلس، تاکید کرد: همانگونه که تاکنون حضور مردم، تعیین کننده و موجب تقویت نظام اسلامی بوده است، تداوم این حضور نیز به تقویت راه امام خمینی(ره) و اندیشه های تابناک او و آرمان های شهدای عزیز خواهد انجامید.



وی افزود: از این رو از مردم و همیشه در صحنه انتظار می رود با حضور فعال و معنوی خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند تا جمهوری اسلامی را با قدرت و قوت به دست مبارک امام زمان(عج) بسپارند و دشمنان ایران اسلامی و در رأس آنان آمریکای جهانخوار را از طمع به جمهوری اسلامی مأیوس سازند.



عوامل تاثیرگذار بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات



محمدی نژاد در خصوص مولفه ها و عوامل تاثیرگذار در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده، عنوان کرد: کنترل و نظارت بر امور معیشتی مردم، مبارزه با احتکار و گرانفروشی، تکریم ارباب رجوع در ادارات ، مبارزه با فساد و بی عدالتی، کنار زدن افراد نالایق و چاپلوس، وجود روحیه خدمت رسانی در مسئولین، تبیین شرائط خاص جهان و دشمنی استکبار با ایران و .... باعث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، خواهد شد.



نقش و وظیفه ائمه جمعه در انتخابات آینده



امام جمعه رباط کریم در خصوص نقش و وظیفه ائمه جمعه در انتخابات آینده اظهار داشت: امامان جمعه وظیفه ی آگاهی بخشی و تبیین سیاست های نظام به مردم را بر عهده دارند و لذا از آنجا که مردم به امامان جمعه اعتماد دارند، آنها نیز موظف هستند حقایق را به مردم گوشزد کنند تا آنها ویژگی ها و صفات یک نماینده خوب را مورد دقت قرار دهند.



وی ادامه داد: امامان جمعه حافظان و سنگربانان نظام مبتنی بر ولایت فقیه و اسلام عزیز هستند و بی تردید کسانی که این دو ویژگی مهم را نداشته باشند شایسته ی کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی نخواهند بود.

محمدی نژاد خطاب به کاندیداهای انتخابات مجلس نهم تاکید کرد: کاندیداها و طرفداران آن ها حرف های بی اساس و دروغ را به مردم تحمیل نکنند، به یکدیگر تهمت نزنند و آبروی هم را در میان مردم از بین نبرند و جهنّم را برای خودشان خریداری نکنند.



وی ادامه داد: کسی که از شورای نگهبان تأئیدیه می گیرد، نباید مورد تعرّض و هتک حرمت قرار گیرد، کاندیداها یکدیگر را متهم به کانون ثروت و قدرت نکنند، زیرا تهمت مردم را دلسرد و از حضور در انتخابات مأیوس می کند و مشارکت حداکثری نیز تأمین نخواهد شد.



امام جمعه رباط کریم با بیان اینکه کاندیداها از خوبی و برجستگی های خودشان بگویند؛ نه اینکه دیگران را تخریب کنند، افزود: به هر حال طرفداران و مردم، مواظب باشند که مبادا برای دنیای دیگران و حتی دنیای گندیده ی خودشان، مسیر جهنم را به سوی خود باز کنند.