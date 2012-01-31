دروازه های میدان تاریخی باز می شود/ تسریع در بهسازی میدان گنجعلیخان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نگرانی های کرمانیان در آستانه جشن باستانی نوروز و آغاز سفرهای نوروزی عدم اتمام طرح بهسازی و یا مرمت میدان تاریخی گنجعلیخان کرمان است که از این میدان به لحاظ ارزش تاریخی و معماری هم ردیف میدان نقش جهان اصفهان یاد می شود.

این میدان تاریخی قدیمی ترین میدان کرمان است که در مجموعه بازار تاریخی کرمان قرار گرفته است و در حقیقت قلب بازار کرمان است.

صحن این میدان تیرماه سال جاری به دلیل بهسازی کاملا تخریب شد و حتی فضای سبز این میدان نیز که شامل چندین اصله درخت بود در این عملیات از بین رفت و تنها حوض وسط میدان به دلیل تاریخی بودن بجای ماند.

دلیل این امر از سوی مسئولان نشست برخی قسمتهای کف میدان و لزوم تغییر فضای سبز برای ایجاد دید بیشتر برای گردشگران بیان شد.

از زمان آغاز این عملیات تا کنون بیش از هشت ماه زمان می گذرد اما کار بازسازی میدان به کندی پیش می رود و خبرگزاری مهر نیز بارها نسبت به لزوم تسریع در روند مرمت صحن میدان و همچنین آماده سازی آن برای دور جدید مسافرتها در ایام نوروز هشدار داد.

طی هفته گذشته پیگیریهای مهر در این زمینه ادامه یافت و طی گزارشی خواستار رسیدگی سریع میراث فرهنگی به امر اتمام بازسازی و تکمیل فضای سبز میدان شد.

محمد مهدی افضلی، مدیر رسانه ای میراث فرهنگی کرمان در گفتگویی با خبرنگار مهر در این خصوص اظهارداشت: اجرای این عملیات در راستای مرمت کف میدان صورت گرفته است و روند کار هم اکنون در حال انجام است.

وی ادامه داد: با اتمام عملیات مرمت، مردم کرمان شاهد یکی از شکیل ترین میدانهای تاریخی کشور خواهند بود که موجب رونق گردشگری شهر کرمان خواهد شد.

افضلی گفت: تمام اصول در مرمت کفپوش میدان صورت گرفته است و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.

افضلی تصریح کرد: در ابتدای این عملیات از دستگاههای مختلف که باید کار هایی همچون لوله کشی آب و امور زیر ساختی را انجام می دادند خواستیم بلافاصله این اقدامات را انجام دهند که با وجود درخواست صورت گرفته این روند کند انجام شد و دلیل طولانی شدن مرمت نیز همین بود.

وی گفت: طبق جلسات برگزار شده بازگشایی مجدد میدان تاریخی گنجعلیخان کرمان که از معماری بی نظیری نیز برخوردار است جزو طرحهای دهه فجر قرار گرفته است و بزودی شاهد افتتاح مجدد میدان خواهیم بود.