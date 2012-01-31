مشکلات بازرگانان هرمزگانی در نشست کشوری میز امارات بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان ظهر سه شنبه در نشست کشوری میز امارات که در هرمزگان برگزار شد بیان داشت: روابط تجاری ایران و امارات از تاریخچه بسیار طولانی برخوردار است و هرمزگان به عنوان دروازه این تجارت نقش تاثیرگذاری در مراودات تجاری بین دو کشور داشته است.

عبدالمجید عبدلی زاده عنوان کرد: گسترش روابط و مبادلات اقتصادی ایران و امارات نیازمند توجه بیشتری از سوی دولت است از این رو با اتخاذ تصمیمات راهبردی می توان سهم بازرگانان ایرانی به خصوص هرمزگان را در بازارهای امارات متحد عربی افزایش داد.

عبدلی زاده تصریح کرد: استان هرمزگان از دیرباز به دلیل روابط قومیتی و مقیم بودن بسیاری از هرمزگانی ها در امارات متحد عربی نقش بسزایی در تجارت و مبادلات اقتصادی داشته است، می توان با برداشتن موانع و حل مشکلات تجار هرمزگانی این روابط را مستحکم تر کرد.

وی با بیان اینکه بازار امارات فرصت مناسبی برای عرضه محصولات کشاورزی و دامی است، گفت: راه اندازی نهادهای همکاری های اقتصادی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، ارائه محصولات با کیفیت به بازار امارات، افزایش تبلیغات کالاهای ایرانی و تاسیس بانک مشترک برای تامین مالی صادرات سرمایه گذاری می تواند حجم صادرات کالا به امارات را افزایش دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان تاکید کرد: متاسفانه در سالهای اخیر تجار و بازرگانان ایرانی و هرمزگانی نتوانسته اند سهم بسزایی از بازارهای امارات داشته باشند از این رو می توانیم با آسیب شناسی و نیازسنجی از بازارهای خارجی افزایش صادرات را در آینده نزدیک داشته باشیم.

وی اظهارداشت: مسائلی مانند بسته بندی نامناسب،عدم توجه به برخی استانداردهای کشورهای مقصد،و در برخی موارد کیفیت نامطلوب محصولات صادراتی به همراه بازاریابی نامناسب از مواردی است که روند تعامل اقتصادی برون مرزی را با چالش مواجه می کند.

عبدلی زاده حضور نماینده ای از استان هرمزگان در در اتاق بازرگانی ایران و امارات ،استفاده از ظرفیت هرمزگان در تعیین رایزن اقتصادی ایران در امارات و تسهیل در برگزاری تورهای تجاری و برپایی نمایشگاه را از جمله راهکارهایی دانست که باید برای بهبود سطح صادرات و واردات ایران و امارات مورد بررسی و توجه جدی قرار گیرد.

عبدالرضا ناطق همچنین در نشست میز امارات بیان داشت: هرمزگان از دهه های گذشته پایگاه اصلی کشور در تجارت با کشور امارات بوده که اکنون باید با توجه به تغییر زیرساخت های اقتصادی ،ابزارها و امکانات ایران نیز در این زمینه بهسازی شده و متحول شود.

وی ادامه داد:بدیهی است بی توجهی به تغییرات روز و تکیه بر شیوه های سنتی موجب عقب ماندگی در مناسبات اقتصادی و از رفتن فرصت ها خواهد شد.