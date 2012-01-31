18 پروژه عمرانی در مدارس خراسان جنوبی بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیگی صبح سه شنبه در نشست خبری، با اشاره به افتتاح 18 پروژه آموزشی طی دهه فجر در استان، اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات این تعداد پروژه عمرانی از محل استانی و ملی تامین اعتبار شده است، افزود: این پروژه ها در قالب طرح تخریب و نوسازی مدارس اجرا شده است.

بیگی زیربنای این تعداد پروژه در سطح مدارس استان را 10 هزار و 794 متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد پنج پروژه آموزشی با 46 کلاس درس، چهار پروژه مقاوم سازی با 35 کلاس درس، یک باب خوابگاه آموزشی، دو سالن چند منظوره، دو سالن ورزشی، یک باب کانون فرهنگی و تربیتی و دو باب نمازخانه بوده است.

وی به عملکرد این نهاد قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب تا قبل از دولت نهم 311 فضای آموزشی با یک هزار و 25 کلاس درس به آموزش و پرورش استان تحویل شده است.

به گفته وی از سال 84 تا سال گذشته 358 فضای آموزشی با یک هزار و 171 کلاس درس به آموزش و پرورش استان تحویل شده است.

اختصاص 55 درصد فضای آموزشی ساخته شده به روستاها

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی تعداد فضای خوابگاهی تحویل شده ابتدای انقلاب تا قبل از سال 84 را 13 باب برشمرد و بیان کرد: تعداد فضاهای خوابگاهی، سلف سرویس و سالن های چند منظوره تحویل شده از دولت نهم تا سال 89 بالغ بر 96 فضا بوده است.

وی با اشاره به اینکه 55 درصد ساخت و سازهای تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس استان در سطح روستاها اجرا شده است، اظهار داشت: فضاهای ورزشی دوران انقلاب نیز چهار مورد بوده که از سال 84 سال تا پایان سال گذشته 17 فضای ورزشی ساخته و تحویل شده است.

اجرای طرح تخریب و نوسازی مدارس در استان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از اجرای طرح تخریب و نوسازی مدارس در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح از سال 85 در استان آغاز شده و طی این مدت 746 کلاس درس تخریب و جایگزین شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح، مدارس غیر استاندارد شناسایی و تخریب می شوند، افزود: مدارس متناسب با استاندارد و با حجم فضای فیزیکی بیشتر جایگزین مدارس تخریبی می شوند.

تحقق 70 درصدی تعهدات خیرین مدرسه ساز استان

بیگی با بیان اینکه از ابتدای سال 84 تاکنون 455 میلیارد ریال تعهد خیرین مدرسه ساز در سطح استان بوده است، بیان کرد: از این میزان تاکنون 70 درصد در سطح استان محقق شده است.

وی ادامه داد: نسبت تحقق تعهدات خیرین مدرسه ساز در خراسان جنوبی نسبت به نرم کشوری از رقم بالاتری برخوردار بوده است.

بیگی با اشاره به اینکه در این راستا 150 هزار متر زمین برای مدارس استان واگذار شده است، افزود: این امر توسط 320 خیر در استان صورت گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی مشارکت خیرین را در 275 پروژه آموزشی اعلام کرد و یادآور شد: این تعداد پروژه در قالب 801 کلاس درس اجرا شده است.