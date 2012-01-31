455 طرح عمرانی در کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 445 طرح و پروژه عمرانی، اقتصادی و طرحهای مربوط به امور دهیاری ها با اعتباری بالغ بر 17 هزار میلیارد ریال در استان کرمانشاه افتتاح می شود.

سید دادوش هاشمی افزود: از مجموع طرح های مورد افتتاح 361 طرح آن مربوط به طرح های عمرانی و اقتصادی و 84 طرح آن نیز مربوط به دهیاری است.

استاندار کرمانشاه گفت: در افتتاح طرح ها 283 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال، 78 طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال و 84 طرح مربوط به دهیاری ها با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال در استان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه افتتاح طرحهای مذکور تاثیرات به سزایی در حوزه های امور عمرانی و اقتصادی و خدماتی استان برجای خواهد گذاشت، افزود: با افتتاح این طرحها حدود 810 فرصت شغلی مستقیم و بیش از 2 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در استان ایجاد خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب ویژه دهه مبارک فجر

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری از برگزاری نمایشگاه ویژه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از تاریخ دوازدهم بهمن سالجاری خبرداد.

نورالله حسینی گفت: در راستای اجرایی کردن مصوبه ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان، پس از رایزنی های متعدد قرار بر این شد تا مجموعه دستگاه های استان برای برپایی یک نمایشگاه منسجم به انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان کرمانشاه بپردازند.

به گفته وی این نمایشگاه همزمان با آغاز دهه مبارک فجر افتتاح و تا پایان آن ادامه خواهد یافت.

حسینی تصریح کرد: در کنار انعکاس دستاوردهای نظام، خدمات و سرویس های متعددی برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به عرضه محصولات کشاورزی و جنگ شادی همراه با ایستگاه نقاشی و برگزاری مسابقه اشاره کرد.

نورالله حسینی در پایان گفت: محل برگزاری این نمایشگاه مجتمع میلاد واقع در محل پارک مصلی، میدان آزادی (جنب پارک سوار) است و ساعت بازدید از نمایشگاه 9 صبح الی 19 عصر همان روز از تاریخ 12 تا 21 بهمن آماده ارائه خدمات مستقیم به مردم شریف استان است.