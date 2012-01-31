وزیر سابق راه مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران و موافقت رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت، حمید بهبهانی وزیر سابق راه به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران منصوب شد. پیش از این، محمد سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران بود.

در حال حاضر تعداد 49 فروند نفتکش ایران نفتکش با ظرفیت حمل روزانه نزدیک به 12 میلیون تن نفت خام در ناوگان نفتکش ایران تردد می‌کند.

در شرایط فعلی ایران چهارمین ناوگان نفتکش جهان را در اختیار دارد و پیش بینی می شود با ورود 12 فروند کشتی‌ جدید، ایران تا چند سال آینده به دومین غول حمل دریایی جهان تبدیل شود.