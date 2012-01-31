به گزارش خبرگزاری مهر، "کلوتیلده دروگبا" در آشپزخانهای موقت در ورزشگاهی محقر در حومه "مالابو" برای هواداران ساحل عاجی مرغ و ماهی، برنج، بارهنگ، سیب زمینی و سوسیس ادویهدار پخت.
کلوتیلده اظهار داشت: دوست دارم به مردم کمک کنم. هرکسی عقیده خاص خودش را دارد و کاری که دلش میخواهد را انجام میدهد. این، آن کاری است که من دوست دارم. من از پسرم برای انجام کارها حمایت میکنم خواه آدم مشهوری باشد و خواه نه. این کار من حمایت از پسرم محسوب نمیشود بلکه پشتیبانی کشورم است.
بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، "کلوتیلده" همچنین در رقابتهای جام جهانی 2006 آلمان هم برای هواداران ساحل عاجی غذا پخته بود.
تیم فوتبال ساحل عاج به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام ملتهای آفریقا صعود کرده و از امیدهای کسب قهرمانی این دوره از رقابتها به حساب میآید.
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