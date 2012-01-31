اعتراض روسیه به پیش نویس فشار بر سوریه / وتو قطعنامه در هاله ای ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دبیر کل اتحادیه عرب و وزرای خارجه انگیس و فرانسه در نیویورک هستند تا در گفتگوهای خود بار دیگر فشارهایی را بر سوریه وارد کنند اما گفته می شود که روسیه به این اقدام اعتراض کرده است.

این گروه قرار است با تصویب قطعنامه ای که مراکش آن را ارائه کرده به بشار اسد برای واگذاری قدرت به معاونش فشار وارد کنند.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت: ایالات متحده با شدیدترین لحن سرکوب مردم سوریه و خشونتها در این کشور را محکوم می کند.در همین رابطه رهبران اروپایی نیز در نشستی در بروکسل نگرانی خود را از تحولات در سوریه اعلام کردند.

روسیه مخالفت خود را بافشارهای یکجانبه بر دولت بشار اسد اعلام کرده اما آگاهان می گویند که این کشور هنوز تهدید به وتو این قطعنامه نکرده است.

روسیه که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است اعلام کرده که به بخش هایی از پیش نویس قطعنامه سازمان ملل اعتراض دارد ولی آماده مذاکره بر سر آنهاست.

روسیه قبلا درخواست میانجیگری گفتگوها بین مخالفان و دولت بشاراسد را داده بود اما این کشوراعلام کرده که مخالفان این پیشنهاد را رد کرده اند. این درحالی است که مخالفان نیز ادعا کرده اند که هنوز پیشنهادی از سوی روسیه به آنها ارائه نشده اما در عین حال اوپوزیسیون اعلام کرده که هرگونه پیشنهاد برای میانجیگری را رد خواهند کرد.

نشست شورای امنیت برای صدور قطعنامه ای جدید در مورد سوریه امروز برگزار می شود. در این نشست نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و رئیس کمیته ناظران اعزامی به سوریه برای توضیح جزئیاتی در مورد وقایع سوریه حضور می یابند.