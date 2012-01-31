100 عنوان برنامه فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر صبح سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: در این ایام نزدیک به 40 برنامه در تمامی شهرستان های استان برگزار می شود.

وی از تشکیل کمیته فرهنگی و هنری دهه فجر در استان خبر داد و گفت: در این کمیته برنامه های متنوعی برای دستگاه های فرهنگی و هنری سطح استان برنامه ریزی شده است.

مطهری فر ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی دانشجویان، برگزاری کارگاههای آموزشی، چاپ ویژه نامه وصیت نامه حضرت امام(ره)، برگزاری کرسی آزاد اندیشی در بین دانشجویان از جمله برنامه های فرهنگی دانشگاه بیرجند در سطح استان است.

وی از برپایی نمایشگاه تجسمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره شعر بسیج، برگزاری جشنواره شعر استان در سرایان، برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین الملل از جمله برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دهه فجر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اجرای سرود 1357 نفری پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات قرآنی فرهنگیان، برگزاری جنگ شادی، برگزاری شنست های سیاسی در بین دانش آموزان، برگزاری مسابقات نقاشی بین دانش آموزان، برگزاری مسابقات عکس و فیلم و خلاصه نویسی کتاب در بین دانش آموزان از برنامه های آموزش و پرورش استان در دهه فجر است.

وی از برپایی نمایشگاه پوستر در 30 بقعه و اماکن متبرکه سطح استان همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: نمایشگاه کتاب و نرم افزار و محفل انس با قرآن برگزاری المپیاد ورزشی منطقه 9 کشور، برگزاری پیاده روی ویژه بانوان و برگزاری مسابقات ادبی و مقاله نویسی و برگزاری جشن بزرگ دهه فجر در بین دانشجویان و برگزاری پنجمین شعر دفلاع مقدس، رونمایی از کتاب چهل خاطره از چهل راوی دفاع مقدس استان، آغاز پروژه ثبت وقایع انقباب در استان از دیگر برنامه های دهه فجر است.

مطهری فر با بیان اینکه ممزمان با دهه فجر برنامه های متعددی در سطح کانون های فرهنگی و هنری سطح استان برگزار می شود، یادآور شد: مراسم سخنرانی در کانون ها با موضوع انقلاب، اجرای برنامههای هنری سرود و تئاتر انقلاب اسلامی، اجرای مسابقات ورزشی، برگزاری یادوراه شهدا، چاپ ویژه نامه دهه فجر و بازدید از خانواده شهدا، برپایی ایستگاه های صلواتی و فرهنگی از جمله برنامه های دهه فجر در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان است.