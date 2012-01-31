تعرفه تجهیزات تیراندازی از لوازم آرایشی بیشتر است!/ در حق ما ظلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز سه شنبه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: ما در سال جاری در دو مسابقه قهرمانی آسیا در رشتههای مختلف حضور پیدا کردیم و توانستیم مدالهای مختلفی را به دست بیاوریم.
وی با یادآوری اینکه در مسابقات آسیایی کویت و قطر موفق شدیم 9 مدال طلا، 8 مدال نقره و 13 مدال برنز کسب کنیم، افزود: اگر بخواهیم رشته تیراندازی را در این خصوص با رشتههای دیگر مقایسه کنیم، متوجه میشویم که تعداد مدالهای فدراسیون تیراندازی با خیلی از رشتهها که در مسابقات آسیایی حضور پیدا میکنند قابل مقایسه نیست به طوری که ما موفق شدیم در مجموع این مسابقات آسیایی 30 مدال کسب کنیم.
هاشمی با اشاره به اینکه از سال 2007 در مسابقات آسیایی توانسته بودیم در مجموع یک مدال برنز کسب کنیم، اظهار داشت: کسب 9 مدال طلا برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی آسیا در تاریخ رشته تیراندازی ایران اتفاق افتاد.
رئیس فدراسیون تیراندازی در خصوص دیگر دستاوردهای این فدراسیون نیز خاطرنشان کرد: با میزبانی مسابقات آسیایی در سال 2013 توانستیم در 12 ماده میزبان ورزشکاران آسیایی شویم و این موضوع برای اولین بار در تاریخ تیراندازی ایران اتفاق افتاد.
هاشمی در همین خصوص تصریح کرد: در سال جاری موفق شدیم چهار دوره بینالمللی آموزشی را برگزار کنیم که این موضوع مورد تقدیر کنفدراسیون تیراندازی آسیا قرار گرفت، ضمن اینکه قرار است دوره آموزشی دیگری را نیز طی دو هفته آینده برگزار کنیم.
وی با بیان اعلام اینکه در خصوص کسب کرسیهای بینالمللی برای نخستین بار سه کرسی در کنفدراسیون تیراندازی آسیا نصیب ایران شد، گفت: خوشبختانه من به عنوان عضو هیئت اجرایی، احمدرضا هامونی حقیقت به عنوان عضو کمیته فنی و ندا نوذری نیز به عنوان عضو کمیته پزشکی توانستیم به عضویت کنفدراسیون تیراندازی آسیا درآمدیم.
رئیس فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: امیدوارم با توجه به اینکه توانستیم برای نخستین بار سهمیه المپیک را کسب کرده و در مجموع سه سهمیه برای حضور در رقابتهای المپیک به دست آوریم با حمایتهایی که از سوی وزارت ورزش و جوانان صورت خواهد گرفت و همچنین برنامه ریزیای که برای ایجاد آمادگی برای حضور در المپیک خواهیم داشت، بتوانیم اولین مدال تیراندازی ایران را در المپیک کسب کنیم. البته این موضوع سخت و دشوار است اما غیرممکن نیست.
وی در واکنش به مصاحبهای که به نقل از او عنوان شده بود اگر میخواستم میتوانستم وزیر ورزش و جوانان شوم، گفت: من گفتم "نخواستم وزیر ورزش و جوانان بشوم" نه اینکه "اگر میخواستم وزیر ورزش و جوانان شوم، میشدم". در پایان دولت نهم درخواستم از رئیس جمهور این بود که از مشاغل و مسئولیتهای دولتی فارغ شوم بنابراین علیرغم پیشنهاداتی که به من شد هیچ مسئولیت دولتی را نپذیرفتم. در مورد پذیرفتن پست وزارت ورزش و جوانان نیز از سوی رئیس جمهور به من پیشنهاد شد که آن را قبول نکردم.
هاشمی با تاکید بر اینکه پس از انتخاب عباسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان از حضور وی حمایت کرده و پشتیبانی نیز میکنیم، افزود: عباسی زمان زیادی نیست که به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شده اما یک آرامش نسبی با حضور وی در فضای ورزش کشور حاکم شده است. امیدوارم با تشکیل وزارت ورزش و جوانان و حضور عباسی شاهد باشیم که چالشها و مشکلاتی که در گذشته وجود داشت با همدلی و هماهنگی برطرف شود، هرچند که برای رسیدن به این موضوع نیاز به زمان داریم و اگر برنامه نباشد به جایی نمیرسیم.
وی در خصوص شرط بندی در رشته تیراندازی نیز گفت: شرط بندی در رشته تیراندازی جزو دستورات من بوده و از مقام معظم رهبری نیز در این خصوص استفتاء شده است که ایشان نیز این موضوع را تاکید کردند. البته ما سعی کردیم به صورت نظامند به این موضوع بپردازیم ضمن اینکه با حضور آیتالله حائری شیرازی نیز در هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی زمینهی فراهم شده که با سرعت و دقت بیشتری موضوعات مربوط به رشته تیراندازی را پیگیری کنیم.
رئیس فدراسیون تیراندازی ضمن مخالفت با طرح این موضوع که تیراندازان ایرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند در حال حاضر از نظر فنی افت کردهاند، گفت: تجربه جهانی در رشته تیراندازی نشان میدهد که یک تیرانداز در هر 10 مسابقه بینالمللی میتواند یک مدال داشته باشد. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و امیدواریم در مسابقات آتی موفق به کسب مدال شویم.
وی ضمن اشاره به اینکه تیراندازان ایران توانستهاند در هر سه یا پنج مسابقه بینالمللی کسب مدال کنند، تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت تیراندازی ما به گونهای بوده که افت نداشته باشیم. حتی توانستهایم در این خصوص نیز ارتقا پیدا کنیم. خوشبختانه تیراندازان ما که موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند رنکینگها و رکوردهای خود را حفظ کردهاند و ما نیز توانستیم وضعیت آنها را در سطح مطلوبی حفظ کنیم.
هاشمی درهمین خصوص افزود: البته درحال حاضر با نظر کادر فنی به دلیل فرا رسیدن امتحانات تیراندازان به آنها استراحت داده شده است. ضمن اینکه این تیراندازان نیز با توجه به اینکه سهمیه کسب کردهاند دیگر نیازی به حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک ندارند. البته این تیراندازان در هر مقطع زمانی یک نقطه اوج دارند که در این خصوص نیز توسط کادر فنی برنامه ریزی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا با تشکیل وزارت ورزش و جوانان منابع مالی مورد نیاز شما تامین شده است؟"، گفت: با تشکیل وزارت ورزش و جوانان شرایط مالی ما از گذشته بهتر شده اما هنوز کامل بهبود پیدا نکرده است، چون ما بدهیهای مالی داریم که مربوط به فعالیتهای مستمر ما درگذشته است.
رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه در سال گذشته تنها پنج درصد از بودجهای که برای فدراسیون تیراندازی تعیین شده بود را دریافت کردیم، گفت: با وجود همه مشکلات مالی که داشتیم نگذاشتیم برنامههای ما متوقف شود، چون مسابقات داخلی و خارجی و همچنین کسب سهمیه المپیک را نمیتوان به دلیل مشکلات مالی تعطیل کرد. در سال جاری سه مسابقه بینالمللی کسب سهمیه المپیک را به دلیل عدم موافقت با اعزام از دست دادیم. 20 روز قبل وزیر ورزش جوانان طی بازدیدی از فدراسیون تیراندازی دستوراتی را در خصوص رفع مشکلات ما دادند. امیدوارم در شرایط فعلی دولت و مجلس از وزارت ورزش و جوانان پشتیبانی کنند چون ما مسابقات مهم المپیک را پیش رو داریم.
وی در خصوص پرداخت پاداش به تیراندازان نیز گفت: در بهمن ماه به طور کامل پاداشهای تیراندازانی که مدالآور بوده و یا کسب سهمیه المپیک کردهاند، پرداخت میشود و مسئولان قول پرداخت آن را در دهه فجر دادند.
هاشمی در خصوص مشکلاتی که این فدراسیون برای تعیین سلاح و مهمات از خارج کشور دارد گفت: در تیراندازی بخش عمدهای از نیازهای ما در زمینه سلاح، مهمات و تجهیزات از خارج از کشور تامین میشود. البته ما به دنبال این هستیم که در میان مدت و بلند مدت این مشکل را حل کنیم. اما در کوتاه مدت در این خصوص مشکلاتی داریم. متاسفانه سلاح، مهمات و تجهیزات تیراندازی به طور ناجوانمردانهای جزو تحریمهای بینالمللی قرار گرفته و آنها بین ورزش و سیاست تفکیک قائل نشدهاند، البته ما در این خصوص اعتراض خود را به فدراسیون آسیایی و جهانی اعلام کردهایم.
رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه بحث تحریم همواره کند کننده یک پیشرفت و جریان در کوتاه مدت بوده اما هیچگاه نمیتواند مانع باشد، تاکید کرد: در حال حاضردراین خصوص مشکلات داخلی ما بیشتر از مشکلات خارجی و تحریمهاست. متاسفانه در حال حاضر تعرفه گمرکی سلاح، مهمات و تجهیزات تیراندازی از تعرفه لوازم آرایش نیز بیشتر است. البته مسئولان گمرک قول همکاری را در این خصوص دادهاند و امیدوارم این موضوع هرچه زودتر حل شود.
وی در خصوص پشتیبانی وزارت روزش و جوانان از تیمهایی که موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند، گفت: درحال حاضر پشتیبانی از تیمهای المپیکی موضوع اصلی وزارت ورزش و جوانان نیست چون آنها در این خصوص از ابتدای سال جاری تنها دو جلسه با ما گذاشتهاند. امیدوارم که در آستانه المپیک این جلسات به صورت هفتگی ادامه داشته باشد. البته در اواخر دوران سازمان تربیت بدنی و تبدیل آن به وزارت ورزش و جوانان افرادی در بدنه سازمان تربیت بدنی بودند که وجهه تیراندازی را مورد حمایت قرار ندادند. در آن مقطع زمانی در حق رشته تیراندازی ظلم شد.
هاشمی با بیان اینکه برخی ازآن افراد هنوز نیز در بدنه وزارت ورزش و جوانان هستند، گفت: متاسفانه این افراد درآن زمان نظر مدیریت وقت را مورد بهانه قرار میدادند اما حالا با حضور عباسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان نگاه مدیریت نسبت به رشته ما عوض شده است و حالا باید ببینیم که بهانه این افراد در بدنه وزارت ورزش چیست.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا منظور شما از این فرد یا افراد سجادی است؟"، گفت: البته من اسمی از آقای سجادی در این خصوص نیاوردم، بلکه اگر هم فرد یا افرادی در این خصوص بودند موضوع را به آقای وزیر منتقل کردهایم.
رئیس فدراسیون تیراندازی در خاتمه در پاسخ به این پرسش که آیا به دلیل حضور شما در کمیته اجرایی المپیک پرچمدار ایران در رقابتهای المپیک یک خانم تیرانداز خواهد بود، تاکید کرد: درجلسات کمیته اجرایی المپیک پیشنهادات مختلفی در خصوص پرچمدار کاروان المپیک ایران مطرح شده است اما هنوز هیچ ورزشکار خاصی تعیین نشده است. البته پیشنهاد من این بود یک خانم تیرانداز به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک 2012 لندن باشد و در حال حاضر توافق شده، پرچمدار کاروان ایران در المپیک در ماههای آخر منتهی به المپیک معرفی شود.
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