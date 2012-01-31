دبیر کمیته تخصصی فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای دیجیتال منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دو حکم جداگانه محمدصادق افراسیابی را به عنوان ریاست کارگروه حمایت از رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال و نیز دبیر کمیته تخصصی "فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای دیجیتال" منصوب کرد.

پیش تر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، حسن علیزاده را به سمت ریاست کمیته تخصصی "فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای دیجیتال" کارگروه فاوا منصوب کرده بود.

افراسیابی نیز پیش از این به سمت معاونت رسانه های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال درآمده و هم اکنون این سمت را برعهده دارد.

محمد صادق افراسیابی، کارشناس ارشد سیاستگذاری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات و مدرس دانشکده خبر است که پیش از این به عنوان مسئول ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی و خبرگزاریهای غیردولتی در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشته است.