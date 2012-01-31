دلیل عدم صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد/ برگزاری دوباره جلسه هیأت امنا

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: طی چند روز گذشته این سوال که "چرا رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی حکم فرهاد دانشجو را امضا نمی کند"، تبدیل به یک علامت سوال شده است.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: این در حالیست که دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی تازه عصر روز گذشته به صورت دستی، حکمی را که رئیس جمهور در تاریخ 8 بهمن ماه به عنوان مصوبه این شورا امضا کرده است، به آیت الله هاشمی رفسنجانی تسلیم کرد.

وی گفت: این بدان معنا است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از گذشت 2 هفته از برگزاری جلسه 27 دی ماه این شورا که ریاست فرهاد دانشجو در آن تایید شد، به رئیس هیأت امنای این دانشگاه رسید.

به گفته میرزاده حکمی که دکتر احمدی نژاد 8 بهمن ماه به عنوان مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی امضا کرده بر اساس گزارش وزیر علوم در جلسه 27 دی ماه این شورا بوده است.

دبیر هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه اظهار داشت: طبق مقررات تا زمانیکه حکمی به رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد ابلاغ و یا در روزنامه رسمی کشور درج نشود، جنبه اجرایی ندارد.

میرزاده گفت: رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بنا دارد فرهاد دانشجو را در جلسه هیأت امنا دعوت کند تا وی برنامه های خود را برای ریاست این دانشگاه اعلام کند. پس از آن نسبت به صدور حکم وی تصمیم گیری می شود.

به گفته عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد، مصوبه ای که دیروز ابلاغ شده، نمی تواند بلافاصله تبدیل به حکم ریاست دانشگاه آزاد شود بلکه مستلزم برگزاری جلسه هیأت امنا و ارائه برنامه ها از سوی فرهاد دانشجو است.

وی خاطرنشان کرد: جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد احتمالا به زودی برگزار می شود.