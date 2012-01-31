3600 نفر با معرفی فرمانداری در کرج وام گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای بانک ها که در سالن اجتماعات فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: طی ده ماه نخست سال جاری سه هزار و 670 شهروند کرجی از پنج بانک استان البرز از سهمیه شهرستان کرج در سفر سوم ریاست جمهوری وام دریافت کرده اند.



وی با اشاره به اینکه این وام از تسهیلات و اعتبارات ریاست جمهوری به مردم کرج است، افزود: مبلغ کلی وام سه هزار و 670 شهروند کرجی پنج میلیارد و 300 میلیون تومان است که وام های یک میلیون و دو میلیون تومانی دریافت کرده اند.



ایران نژاد ادامه داد: این آمار از ابتدا سال جاری تا 10 اسفند ماه است که بانک های ملی، ملت، رفاه کارگران، سپه و تجارت به شهروندان کرجی وام پرداخت کرده اند.



فرماندار کرج تاکید کرد: هیچ بانکی در استان البرز حق ندارد بدون نامه فرمانداری از سهمیه شهرستان کرج در سفر سوم ریاست جمهوری به شهروندان کرجی وام پرداخت کند.

رتبه بانکهای کرج در ارائه تسهیلات مصوب سفر سوم/ ملی اول؛ سپه آخر

وی گفت: بانک ملی 87 درصد، بانک ملت 58 درصد، بانک رفاه 83 درصد، بانک سپه 27 درصد، و تجارت 53 درصد موفقیت در پرداخت وام کسب کرده اند که بانک ملی رتبه اول و بانک سپه رتبه آخر کسب کرده اند.

ایران نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم امروزه رفع مشکلات خانواده ها و مردم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار کرج اظهار داشت: دو میلیون تومان وام پرداختی به مردم از تسهیلات و اعتبارات ریاست جمهوری بخشی از مشکلات مردم را رفع می کند و امید مردم را به نظام افزایش خواهد داد.