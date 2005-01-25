هشدار در باره افزايش آمار سزارين در بيمارستانها // برخي پزشكان بيماران را به سزارين تشويق مي كنند

ناهيد خداكرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي وزارت بهداشت 35 درصد زايمان ها در كشور به صورت سزارين بوده كه 90 درصد آن در شهرها و در بيمارستان هاي خصوصي انجام مي شود ، اما آمار واقعي حكايت از 50 تا 60 درصدي سزارين دارد.

وي ادامه داد: عدم بهره گيري مناسب از ماماها در كشور و مراجعه زنان باردار به پزشكان متخصص زنان و زايمان يكي از عوامل مهم افزايش سزارين در كشور است چون به طور حتم پزشك متخصص به علت اينكه زايمان طبيعي نياز به زمان دارد زنان باردار را به سمت سزارين سوق مي دهند.

خداكرمي افزود: وجود برخي از مراكز درمان فوق تخصصي نيز سبب شده كه آمار مربوط به سزارين افزايش يابد چرا كه در اين مراكز درماني فقط از متخصصان استفاده مي شود بنابراين ماماها نمي توانند در اين مراكز حضور داشته باشند در صورتي كه در برخي از كشورها حتي در اين مراكز نيز از ماماها استفاده مي شود و بر اساس آن در كشورهايي نظير استراليا و نيوزلند 85 درصد زايمان ها توسط ماماها صورت مي گيرد.

وي با بيان اينكه اجراي طرح زايمان بي درد كه هم اكنون در بسياري از بيمارستان ها اجرا مي شود سبب كاهش ميزان سزارين خواهد شد، اظهار داشت: دو سال پيش پروتكلي در خصوص آمادگي زايمان توسط اداره سلامت وزارت بهداشت تدوين شده اما هنوز اين پروتكل اجرايي نشده است ، در صورتي كه براي اجراي اين پروتكل نياز به هزينه زيادي نيست.

دبير جمعيت علمي مامايي تصريح كرد: هزينه اجراي اين پروتكل برابر با هزينه سه زايمان سزارين در بيمارستان هاي خصوصي است چرا كه هم اكنون در بيمارستان هاي خصوصي عمل سزارين بين 500 تا يك ميليون تومان متغير است اما با سه برابر اين هزينه مي توان از بسياري سزارين ها جلوگيري كرد.

وي با بيان اينكه انجام زايمان طبيعي حتي در بيمارستان هاي خصوصي 100 هزار تومان است كه هم از لحاظ هزينه به صرفه تر است و هم از ايجاد مشكلات جسمي كه معمولا در اثر انجام سزارين براي مادر و نوزاد ايجاد مي شود، جلوگيري مي كند، اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم آگاهي جامعه، بسياري از مردم "بارداري" را بيماري مي دانند بنابراين به زنان باردار همچون بيمار مي نگرند در صورتي كه زنان باردار نيز مانند ديگر زنان و مردان مي توانند به فعاليت هاي روزانه و يا حتي ورزش هاي نظير شنا و دوچرخه سواري بپردازند.

خداكرمي گفت: اغلب زنان باردار در نخستين ملاقات خود با پزشكان و يا ماماها زمان تعيين شده براي زايمان را قطعي مي دانند بنابراين اگر اين زماني تعيين شده به تاخير بيفتد بسيار نگران شده و به زايمان سزارين روي مي آورند در صورتي كه از نظر پزشكي وعلمي بارداري مي تواند 42 هفته تمام بوده و پديده زايمان خود به خود اتفاق مي افتد.

