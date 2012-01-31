  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

اعلام جزئیات برنامه/

"مجله تئاتر"‌ تئاتر فجر را بصورت زنده پوشش می‌دهد

"مجله تئاتر"‌ تئاتر فجر را بصورت زنده پوشش می‌دهد

برنامه زنده تلویزیونی "مجله تئاتر" در ایام برگزاری جشنواره به صورت زنده به پوشش تصویری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، "مجله تئاتر" به تهیه‌کنندگی نیما دهقان با اجرای منوچهر اکبرلو به مدت 10 شب در ایام برگزاری جشنواره سی‌ام از ساعت 19 به مدت 45 دقیقه به صورت زنده از سالن انتظار سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به پوشش زنده اخبار و اطلاعات جشنواره می‌پردازد.

نگاه علمی و پژوهشی به دوره‌های گذشته جشنواره تئاتر فجر، معرفی فستیوال‌های معتبر تئاتر دنیا، مصاحبه با کارگردان‌های مختلف حاضر در جشنواره و همچنین گفتگوی علمی در خصوص جشنواره و بخش‌های مختلف آن با اساتید برجسته تئاتر ایران از جمله بخش‌های متنوع ویژه برنامه مجله تئاتر هستند.

این برنامه کاری از گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم سیما است و پخش آن ازامروز، سه شنبه 11 بهمن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1521713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها