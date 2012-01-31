به گزارش خبرنگار مهر، "مجله تئاتر" به تهیه‌کنندگی نیما دهقان با اجرای منوچهر اکبرلو به مدت 10 شب در ایام برگزاری جشنواره سی‌ام از ساعت 19 به مدت 45 دقیقه به صورت زنده از سالن انتظار سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به پوشش زنده اخبار و اطلاعات جشنواره می‌پردازد.

نگاه علمی و پژوهشی به دوره‌های گذشته جشنواره تئاتر فجر، معرفی فستیوال‌های معتبر تئاتر دنیا، مصاحبه با کارگردان‌های مختلف حاضر در جشنواره و همچنین گفتگوی علمی در خصوص جشنواره و بخش‌های مختلف آن با اساتید برجسته تئاتر ایران از جمله بخش‌های متنوع ویژه برنامه مجله تئاتر هستند.

این برنامه کاری از گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم سیما است و پخش آن ازامروز، سه شنبه 11 بهمن آغاز خواهد شد.