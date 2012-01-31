به گزارش خبرنگار مهر، مقاله نخست با عنوان «شیوه‌های حفظ شفافیت و اجماع بر حقیقت روایت در تاریخ شفاهی» از سوی علی‌اصغر سعیدی ارائه شد.

وی در سخنانی گفت: هدف اصلی این مقاله، بحث پیرامون راهکارهای نظری و عملی تبدیل متن‌های شنیداری به متون نوشتاری است به نحوی که ماهیت روایتی و شفاهی آن تغییر نکند. این مقاله در دو سطح، به توسعه این بحث دامن می زند؛ در نخستین سطح، تکنیک های موجود که به نحو تجربی، جمعی و جاری، مورد وفاق محققان حوزه تاریخ شفاهی است مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در سطح دوم، بحث معرفت شناختی حفظ شفافیت روایت ها مطرح می شود.

سعیدی ادامه داد: تلاش این مقاله در وهله اول، مشخص کردن تکنیک هایی است که محققان برای طی کردن موفقیت آمیز فرایند تبدیل متن شنیداری به متن نوشتاری به کار می گیرند؛ همچنین این مقاله بر آن است تا با تکیه بر اندیشه های هابرماس و مکتب انتقادی، راههای معرفت شناختی گزاره های پایه در تاریخ شفاهی را با توجه به بحث اصلاح پذیری روایت ها، بحث میان اندیشه‌ای بودن آنها و هویت جمعی تاریخ شفاهی، مورد کندوکاو قرار دهد.

در ادامه این نشست، میترا هاشمی نیز مقاله‌ای با عنوان «گفتار و نوشتار در تاریخ شفاهی» ارائه کرد.

وی نیز در سخنانی گفت: یکی از مهمترین مراحل در کار تاریخ شفاهی پردازش شواهدی است که در مصاحبه گردآوری می‌شود. تاکنون معمول ترین روش برای این پردازش در تاریخ شفاهی، تحریر بوده است. در تحریر، قول شفاهی را مکتوب می‌کنند. این شیوه که تا چندی پیش در میان نهادهای تاریخ شفاهی مقبول بود، چند سالی است که با چالش های جدی مواجه شده است.

هاشمی افزود: امروزه برخی از دانشوران تاریخ شفاهی با تحریر در تاریخ شفاهی مخالف اند و بر آن اند که تحریر، سبب تحریف در تاریخ شفاهی می شود و در مقابل، بر شفافیت تاریخ شفاهی، به منزله یکی از عناصر بنادین آن تاکید می نمایند؛ از سوی دیگر بسیاری از فعلان حوزه تاریخ شفاهی همچنان بر ضرورت تحریر اصرار دارند و از آن دفاع می کنند.

این پژوهشگر اشاره کرد: موافقان تحریر در تاریخ شفاهی نیز خود به همین شیوه عمل می کنند؛ برخی در تحریر، در پی نزدیک کردن گفتار به زبان معیار نوشتاری اند؛ برخی دیگر بر آنند که در تحریر گفتار تا آنجا که ممکن است باید به زبان گفتاری وفادار بود.

به گفته وی، در این مقاله نخست تحریر چه از حیث لفظی و چه از حیث ماهوی تعریف شده سپس رویکردهای مختلف به تحریر تاریخ شفاهی مورد بررسی قرار گرفته است.

هاشمی تاکید کرد: بدین منظور، نخست از آرا و دلایل موافقان تحریر و دو شیوه معمول تحریر نزد ایشان سخن خواهیم گفت سپس آرا مخالفان تحریر را نقد می کنیم و در پایان، برخی از مهمترین مسائل کار تحریر و به صورت کلی تر، تبدیل گفتار به نوشتار را که سبب اختلاف در میان صاحب نظران تاریخ شفاهی شده است، بر می شماریم.

در پایان این بخش از نشست، محمدرضا فیروزکوهی مقاله «تجزیه و تحلیل در تدوین تاریخ شفاهی؛ رویکرد جدید در تحقیق کیفی» را عرضه کرد.

وی گفت: این مقاله درخصوص معرفی یک رویکرد خلاق و عینی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل شده از شواهد شفاهی است. تاریخ شفاهی به عنوان یک مهیج در رشته پرستاری مطرح شده و در سالهای اخیر توسعه نیز پیدا کرده است.

فیروزکوهی افزود: تحقیق تاریخی برای واضح سازی داده ها برای یک تاریخ گاری مناسب و معتبر با محدودیت هایی روبه روست؛ در متدولوژی تاریخی، گاه برای رسیدن به پاسخ سئوال تحقیق، روش تاریخ شفاهی به کار گرفته می شود. خود تاریخ شفاهی نیز به عنوان یک روش واضح و شفاف برای راهنمایی محققین کیفی در تجزیه و تحلیل داده هایی که در نتیجه مصاحبه از شواهد شفاهی به دست می آید دچار محدودیت هایی است.

این پژوهشگر افزود: لذا بر آن هستیم تا بتوانیم با روش پیشنهادی در باب تجزیه و تحلیل، ضعف هایی را که در این زمینه وجود دارد، برطرف نماییم. بحث اولیه در این مقاله، پیرامون معرفی یک روش در تاریخ شفاهی به عنوان یک ابزار واقعی برای تجزیه و تحلیل شواهد شفاهی است. این تکنیک جدید، به آسانی از سوی پرستاران محقق کیفی و سایر محققین در تحقیقات مربوط ایشان برای تجزیه و تحلیل موثر داده های کیفی مورد استفاد قرار گرفته و در چهار مرحله توسط میلر معرفی شده است.

این نویسنده اشاره کرد: همچنین یک روش شش مرحله ای نیز برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخ شفاهی توسط بوشا و هارتر در تحقیق دیگری به کار گرفته شده است. با به کارگیری متد تاریخ شفاهی در یک کار تحقیق کیفی در خصوص پرستاری جنگ بر آن شدیم تا از ابزاری معتبر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نماییم؛ لذا با توجه به محدودیت های روش های فوق، تلفیقی از دو روش برای تجزیه و تحلیل به کار گرفته شد و با نگاهی به الگوی دیجیتالی تاریخ شفاهی، نرم افزارهای مختلف کامپیوتری برای پیاده کردن و تجزیه و تحلیل داده ها در طی مراحل مختلف مورد استفاده قرار گرفت.